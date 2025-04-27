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Борнмут – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Илья Забарный ждет в гости именитого, но уже не настолько мощного соперника
Getty Images / Global Images Ukraine
"Борнмут" частично провалил концовку сезона, из-за чего не ведет активную борьбу за попадание в еврокубки. Именно из-за недавних результатов "вишни" потеряли свои позиции. Тем не менее, есть шанс все достойно завершить, тем более против команды, больше думающей о Лиге Европы, а не об АПЛ.
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 27 апреля.
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Английская Премьер-лига. 34-й тур.
27 апреля. 16:00. Борнмут. "Виталити Стедиум"
Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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