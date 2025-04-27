Ноттингем Форест – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Чтобы этот сезон стал исторически успешным для "Ноттингема", им стоит не только закрепиться в топ-5 АПЛ по итогам сезона, но и поднять трофей над своей головой. Шансы на победу в Кубке Англии все еще остаются. Но, чтобы сыграть финальный матч, нужно пройти "Манчестер Сити", у которого свои планы на кубок. Кто окажется сильнее?

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 27 апреля.

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Кубок Англии. Полуфинал

27 апреля. 18:30. Лондон. "Уэмбли"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Ноттингем Форест" — "Манчестер Сити" Смотреть трансляцию

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