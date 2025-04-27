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Ноттингем Форест – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Мечта Нуну Эшпириту Санту все еще живет
Getty Images / Global Images Ukraine
Чтобы этот сезон стал исторически успешным для "Ноттингема", им стоит не только закрепиться в топ-5 АПЛ по итогам сезона, но и поднять трофей над своей головой. Шансы на победу в Кубке Англии все еще остаются. Но, чтобы сыграть финальный матч, нужно пройти "Манчестер Сити", у которого свои планы на кубок. Кто окажется сильнее?
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 27 апреля.
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Кубок Англии. Полуфинал
27 апреля. 18:30. Лондон. "Уэмбли"
Главный судья: Майкл Оливер (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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