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Ноттингем Форест – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Англия

Мечта Нуну Эшпириту Санту все еще живет

Ноттингем Форест – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

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Чтобы этот сезон стал исторически успешным для "Ноттингема", им стоит не только закрепиться в топ-5 АПЛ по итогам сезона, но и поднять трофей над своей головой. Шансы на победу в Кубке Англии все еще остаются. Но, чтобы сыграть финальный матч, нужно пройти "Манчестер Сити", у которого свои планы на кубок. Кто окажется сильнее?

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 27 апреля.

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Кубок Англии. Полуфинал

27 апреля. 18:30. Лондон. "Уэмбли"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Ноттингем Форест" — "Манчестер Сити"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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