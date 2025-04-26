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Борнмут – Манчестер Юнайтед . Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Шанс для "вишен"

Борнмут – Манчестер Юнайтед . Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках 34-го тура Английской Премьер-лиги 26 апреля 2025 года в 16:00 на "Виталити Стэдиум" состоится матч, в котором "Борнмут" попытается подтвердить статус фаворита в игре с "Манчестер Юнайтед". "Вишни" довольно неплохо проводят сезон и все еще при хорошем ходе событий могут претендовать на место в топ-6 лиги. "Дьяволы", скорее всего, так и останутся в середине турнирной таблицы, хотя и должны держать марку и не спуститься ниже.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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