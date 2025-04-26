Борнмут – Манчестер Юнайтед . Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В рамках 34-го тура Английской Премьер-лиги 26 апреля 2025 года в 16:00 на "Виталити Стэдиум" состоится матч, в котором "Борнмут" попытается подтвердить статус фаворита в игре с "Манчестер Юнайтед". "Вишни" довольно неплохо проводят сезон и все еще при хорошем ходе событий могут претендовать на место в топ-6 лиги. "Дьяволы", скорее всего, так и останутся в середине турнирной таблицы, хотя и должны держать марку и не спуститься ниже.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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