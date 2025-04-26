"Мне хорошо в Ливерпуле": МакАллистер прокомментировал переход в Реал

Полузащитник "Ливерпуля" Алексис МакАллистер прокомментировал слухи о своем переходе в мадридский "Реал".

“Я читаю слухи, новости доходят до меня, но главное – это настоящее. Мне хорошо в "Ливерпуле", я очень уважаю клуб и не думаю, что нужно говорить о других клубах”, – сказал МакАллистер.

Аргентинец выступает в составе “Ливерпуля” с июля 2023 года. Тогда мерсисайдцы купили его у “Брайтона” за 42 млн евро.

В текущем сезоне на счету МакАллистера шесть голов и пять ассистов в 46 матчах во всех турнирах.