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"Мне хорошо в Ливерпуле": МакАллистер прокомментировал переход в Реал

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"Мне хорошо в Ливерпуле": МакАллистер прокомментировал переход в Реал

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Ливерпуля" Алексис МакАллистер прокомментировал слухи о своем переходе в мадридский "Реал".

“Я читаю слухи, новости доходят до меня, но главное – это настоящее.

Мне хорошо в "Ливерпуле", я очень уважаю клуб и не думаю, что нужно говорить о других клубах”, – сказал МакАллистер.

Аргентинец выступает в составе “Ливерпуля” с июля 2023 года. Тогда мерсисайдцы купили его у “Брайтона” за 42 млн евро.

В текущем сезоне на счету МакАллистера шесть голов и пять ассистов в 46 матчах во всех турнирах.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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