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"Мне хорошо в Ливерпуле": МакАллистер прокомментировал переход в Реал
Пока сконцентрирован на работе в Англии
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Ливерпуля" Алексис МакАллистер прокомментировал слухи о своем переходе в мадридский "Реал".
“Я читаю слухи, новости доходят до меня, но главное – это настоящее.
Мне хорошо в "Ливерпуле", я очень уважаю клуб и не думаю, что нужно говорить о других клубах”, – сказал МакАллистер.
Аргентинец выступает в составе “Ливерпуля” с июля 2023 года. Тогда мерсисайдцы купили его у “Брайтона” за 42 млн евро.
В текущем сезоне на счету МакАллистера шесть голов и пять ассистов в 46 матчах во всех турнирах.
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