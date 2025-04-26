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Тренер Ливерпуля поделился мыслями о возможном завоевании чемпионства

Англия

Пора побеждать

Тренер Ливерпуля поделился мыслями о возможном завоевании чемпионства

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Завтра "Ливерпуль" сыграет против "Тоттенхэма", игра начнется в 18:30.

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Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот рассказал о том, настолько ли реалистично добыть чемпионство по итогам завтрашнего матча 34-го тура АПЛ.

"Прежде всего это большая ответственность, потому что мы знаем, что последний раз этот клуб выигрывал лигу во времена COVID-19. Так что все с нетерпением ждут воскресенье, но мы знаем, что нам еще предстоит выполнить свою работу и взять хотя бы одно очко.

Сейчас мы постараемся подготовить команду так же как мы готовили ее весь сезон, и надеюсь, что команда, игроки, смогут привнести в игру ту же энергию, тот же менталитет, что и на протяжении всего сезона", — сказал Слот.

Сейчас "Ливерпуль" занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, у них в активе 80 баллов.

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Ливерпуль Арне Слот
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Источник:
skysports
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
26.04.2025 в 12:27
79... 80 це вже чемпіонство!
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
26.04.2025 в 12:27
79... 80 це вже чемпіонство!
Ответить
0
0

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