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Тренер Ливерпуля поделился мыслями о возможном завоевании чемпионства
Пора побеждать
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Завтра "Ливерпуль" сыграет против "Тоттенхэма", игра начнется в 18:30.
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот рассказал о том, настолько ли реалистично добыть чемпионство по итогам завтрашнего матча 34-го тура АПЛ.
"Прежде всего это большая ответственность, потому что мы знаем, что последний раз этот клуб выигрывал лигу во времена COVID-19. Так что все с нетерпением ждут воскресенье, но мы знаем, что нам еще предстоит выполнить свою работу и взять хотя бы одно очко.
Сейчас мы постараемся подготовить команду так же как мы готовили ее весь сезон, и надеюсь, что команда, игроки, смогут привнести в игру ту же энергию, тот же менталитет, что и на протяжении всего сезона", — сказал Слот.
Сейчас "Ливерпуль" занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, у них в активе 80 баллов.
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