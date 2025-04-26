Тренировался с основной командой. Арсенал в июле подпишет защитника Челси

"Арсенал" в июле подпишет защитника "Челси".

Сообщается, что "канониры" подпишут левого защитника молодёжной команды "Челси" Марселла Вашингтона

Вашингтон был более двух месяцев на просмотре в "Арсенале" и провел семь матчей в Премьер-лиге 2. Его подключали к тренировкам с первой командой.

Тренерам нравится создание им угрозы в атаке, а также успехи в обороне.

В этом сезоне защитник сыграл за "Челси" 12 матчей, в которых отметился голевой передачей.