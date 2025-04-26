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Тренировался с основной командой. Арсенал в июле подпишет защитника Челси
Конкуренты не только в городе или на поле
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" в июле подпишет защитника "Челси".
Сообщается, что "канониры" подпишут левого защитника молодёжной команды "Челси" Марселла Вашингтона
Вашингтон был более двух месяцев на просмотре в "Арсенале" и провел семь матчей в Премьер-лиге 2. Его подключали к тренировкам с первой командой.
Тренерам нравится создание им угрозы в атаке, а также успехи в обороне.
В этом сезоне защитник сыграл за "Челси" 12 матчей, в которых отметился голевой передачей.
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Источник:Jeorge Bird
Опубликовал: Владислав Прийменко
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