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Тренировался с основной командой. Арсенал в июле подпишет защитника Челси

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Тренировался с основной командой. Арсенал в июле подпишет защитника Челси

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Арсенал" в июле подпишет защитника "Челси".

Сообщается, что "канониры" подпишут левого защитника молодёжной команды "Челси" Марселла Вашингтона

Вашингтон был более двух месяцев на просмотре в "Арсенале" и провел семь матчей в Премьер-лиге 2. Его подключали к тренировкам с первой командой.

Тренерам нравится создание им угрозы в атаке, а также успехи в обороне.

В этом сезоне защитник сыграл за "Челси" 12 матчей, в которых отметился голевой передачей.

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Источник:
Jeorge Bird
Опубликовал: Владислав Прийменко
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