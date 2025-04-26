  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Желают еще одного игрока Челси. МЮ нацелился на полузащитника пенсионеров

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Желают еще одного игрока Челси. МЮ нацелился на полузащитника пенсионеров

Англия

Интерес к Коулу Палмеру

Желают еще одного игрока Челси. МЮ нацелился на полузащитника пенсионеров

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство "Манчестер Юнайтед" заинтересовано в подписании полузащитника "Челси" Коула Палмера.

Читайте такжеТренер Челси высказался о форме Коула Палмера

По информации источника, "МЮ" заинтересован в покупке 22-летнего англичанина, однако они осознают, что вряд ли полузащитник захочет покинуть "пенсионеров" и сами лондонцы вряд ли отпустят игрока в "Юнайтед".

Добавим, что контракт Палмера с "Челси" рассчитан до 2033 года. В этом сезоне он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, отличившихся 14 голами и девятью результативными передачами.

По теме
yellow-arrow
Тренер Челси назвал причину продолжительной безголевой серии звёздного полузащитника клуба
yellow-arrow
Украинец на просторах Стамфорд Бридж или нет? Известен, стартовый состав Эвертона против Челси
yellow-arrow
Бетис продолжает пытаться договориться с Манчестер Юнайтед о продлении аренды звезды
Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Коул Палмер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
tbrfootball
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости