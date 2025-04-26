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Желают еще одного игрока Челси. МЮ нацелился на полузащитника пенсионеров
Интерес к Коулу Палмеру
Getty Images / Global Images Ukraine
Руководство "Манчестер Юнайтед" заинтересовано в подписании полузащитника "Челси" Коула Палмера.
По информации источника, "МЮ" заинтересован в покупке 22-летнего англичанина, однако они осознают, что вряд ли полузащитник захочет покинуть "пенсионеров" и сами лондонцы вряд ли отпустят игрока в "Юнайтед".
Добавим, что контракт Палмера с "Челси" рассчитан до 2033 года. В этом сезоне он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, отличившихся 14 голами и девятью результативными передачами.
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