Энцо Мареска – о легенде Лестера: Это будет 100% потеря для футбола

Форвард "Лестера" Джейми Варди решил покинуть клуб с завершением нынешнего сезона АПЛ.

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска поделился мыслями относительно английского нападающего Варди. Добавим, что ранее Мареска работал в "Лестере" с Варди.

"Очень горжусь, что разделил часть своего путешествия с Джейми, с "Лестером". Я всегда считал его одной из лучших девяток последних 20-25 лет. Не только в Англии.

С нами он был фантастическим. Так что это будет 100% потеря для футбола, особенно здесь, в Англии.

Всегда трудно забить гол, независимо от того, АПЛ это или Чемпионшип, Лига 1 или Лига 2. Из-за того, что он сделал с "Лестеромй", он, несомненно, легенда", — цитируют слова тренера "Челси" Football.London.