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Энцо Мареска – о легенде Лестера: Это будет 100% потеря для футбола
Оценил карьеру нападающего
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Лестера" Джейми Варди решил покинуть клуб с завершением нынешнего сезона АПЛ.
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска поделился мыслями относительно английского нападающего Варди. Добавим, что ранее Мареска работал в "Лестере" с Варди.
"Очень горжусь, что разделил часть своего путешествия с Джейми, с "Лестером". Я всегда считал его одной из лучших девяток последних 20-25 лет. Не только в Англии.
С нами он был фантастическим. Так что это будет 100% потеря для футбола, особенно здесь, в Англии.
Всегда трудно забить гол, независимо от того, АПЛ это или Чемпионшип, Лига 1 или Лига 2. Из-за того, что он сделал с "Лестеромй", он, несомненно, легенда", — цитируют слова тренера "Челси" Football.London.
Напомним, что 38-летний Варди играл за "Лестер" с 2012 года. За это время он успел провести в составе команды 496 матчей, забив 198 голов и отдав 69 ассистов.
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