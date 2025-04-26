Тренер "Челси" назвал причину продолжительной безголевой серии звёздного полузащитника клуба.

Энцо Мареска заявил, что плохая результативность Коула Палмера связана с психологией. Техника и тактика не изменились.

"Коул по-прежнему остаётся игроком, забившим 14 голов в 20 матчах. Стиль тот же, тренер тот же, клуб тот же. Вокруг Коула ничего не изменилось. Просто сейчас он в другом состоянии.

Вы можете видеть, что он немного обеспокоен, потому что он хочет помочь команде. Вы можете видеть, что он немного борется с этим. Но он показал, насколько счастлив был после "Фулхэма". Вопрос лишь в том, сможем ли мы выигрывать матчи. Уверен, что он будет забивать голы.

Если рассматривать игру за игрой, то у него был как минимум один или два шанса в каждой игре, так что дело не в том, как играет команда", — сказал Мареска.