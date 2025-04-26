Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Челси назвал причину продолжительной безголевой серии звёздного полузащитника клуба
Посмотрим на деле
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Челси" назвал причину продолжительной безголевой серии звёздного полузащитника клуба.
Энцо Мареска заявил, что плохая результативность Коула Палмера связана с психологией. Техника и тактика не изменились.
"Коул по-прежнему остаётся игроком, забившим 14 голов в 20 матчах. Стиль тот же, тренер тот же, клуб тот же. Вокруг Коула ничего не изменилось. Просто сейчас он в другом состоянии.
Вы можете видеть, что он немного обеспокоен, потому что он хочет помочь команде. Вы можете видеть, что он немного борется с этим. Но он показал, насколько счастлив был после "Фулхэма". Вопрос лишь в том, сможем ли мы выигрывать матчи. Уверен, что он будет забивать голы.
Если рассматривать игру за игрой, то у него был как минимум один или два шанса в каждой игре, так что дело не в том, как играет команда", — сказал Мареска.
Коул Палмер в последний раз забивал гол за "Челси" 14 января. Тогда это случилось в матче против "Борнмута".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
К слову, "Челси" примет "Эвертон" в ближайшем матче АПЛ. Поединок начнётся в 14:30 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Зеленский встретился с Трампом в Риме
- Силы обороны ликвидировали и ранили более тысячи россиян в сутки. Генштаб подытожил потери армии РФ
- Победы Александрии и Зари, непонятный бойкот Реала, арена Динамо в ЕК. Главные новости за 25 апреля
- Манчестер Сити получил самую большую выплату от УЕФА за участие игроков в международных матчах
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ
- Жена звезды Реала попала в рейтинг Forbes: среди самых успешных женщин мира