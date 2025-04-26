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Тренер Челси назвал причину продолжительной безголевой серии звёздного полузащитника клуба

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Тренер Челси назвал причину продолжительной безголевой серии звёздного полузащитника клуба

Getty Images / Global Images Ukraine

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Тренер "Челси" назвал причину продолжительной безголевой серии звёздного полузащитника клуба.

Энцо Мареска заявил, что плохая результативность Коула Палмера связана с психологией. Техника и тактика не изменились.

"Коул по-прежнему остаётся игроком, забившим 14 голов в 20 матчах. Стиль тот же, тренер тот же, клуб тот же. Вокруг Коула ничего не изменилось. Просто сейчас он в другом состоянии.

Вы можете видеть, что он немного обеспокоен, потому что он хочет помочь команде. Вы можете видеть, что он немного борется с этим. Но он показал, насколько счастлив был после "Фулхэма". Вопрос лишь в том, сможем ли мы выигрывать матчи. Уверен, что он будет забивать голы.

Если рассматривать игру за игрой, то у него был как минимум один или два шанса в каждой игре, так что дело не в том, как играет команда", — сказал Мареска.

Коул Палмер в последний раз забивал гол за "Челси" 14 января. Тогда это случилось в матче против "Борнмута".

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К слову, "Челси" примет "Эвертон" в ближайшем матче АПЛ. Поединок начнётся в 14:30 по киевскому времени.

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Источник:
BBC Sport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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