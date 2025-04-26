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Украинец на просторах Стамфорд Бридж или нет? Известен, стартовый состав Эвертона против Челси
Поможет ирискам сегодня?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в 14:30 состоится игра 34 тура АПЛ "Челси" - "Эвертон".
Главный тренер "ирисок" Дэвид Мойес выбрал 11 игроков, которые выйдут на поле с первых минут, среди которых украинский защитник Виталий Миколенко.
Следить за игрой можно будет в матч-центре UA-Футбол.
Your Everton XI for today's clash at Chelsea! ⚫️ pic.twitter.com/oEXC7ExXe0— Everton (@Everton) April 26, 2025
Напомним, на данный момент "Челси" занимает 6-е место, а "Эвертон" — 13-е в турнирной таблице АПЛ.
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Источник:Everton
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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