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Украинец на просторах Стамфорд Бридж или нет? Известен, стартовый состав Эвертона против Челси

Англия

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Украинец на просторах Стамфорд Бридж или нет? Известен, стартовый состав Эвертона против Челси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня в 14:30 состоится игра 34 тура АПЛ "Челси" - "Эвертон".

Главный тренер "ирисок" Дэвид Мойес выбрал 11 игроков, которые выйдут на поле с первых минут, среди которых украинский защитник Виталий Миколенко.

Следить за игрой можно будет в матч-центре UA-Футбол.

Напомним, на данный момент "Челси" занимает 6-е место, а "Эвертон" — 13-е в турнирной таблице АПЛ.

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Источник:
Everton
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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