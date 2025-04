Украинец на просторах Стамфорд Бридж или нет? Известен, стартовый состав Эвертона против Челси

Сегодня в 14:30 состоится игра 34 тура АПЛ "Челси" - "Эвертон".

Главный тренер "ирисок" Дэвид Мойес выбрал 11 игроков, которые выйдут на поле с первых минут, среди которых украинский защитник Виталий Миколенко.

Следить за игрой можно будет в матч-центре UA-Футбол.

Your Everton XI for today's clash at Chelsea! ⚫️ pic.twitter.com/oEXC7ExXe0