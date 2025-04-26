АПЛ. Челси - Эвертон 1:0. Тяжелые 3 очка для лондонцев

Матч начался с активных действий "Эвертона" и уже на первой минуте Бету заработал фол. "Челси" взамен попытался разогнать свою атаку и блестящий пас вперед нашел Педру Нету, но защита „Эвертона“ сработала четко, остановив форварда. Неплохо играли подопечные Дэвида Мойеса и совсем не готовы были мириться со статусом аутсайдера этого матча, великолепный прессинг и успешные атаки по флангу начали давать плоды и уже на 6-й минуте Бету оказался на позиции под навес, но Роберт Санчес уверенно забрал мяч.

Атакующая четверка Джексон, Нету, Палмер и Мадуэке - постоянно держала оборону "ирисок" в напряжении. Получив великолепную передачу с центра поля Мадуэке пробил из-за пределов штрафной площади и Джордан Пикфорд справился с этим ударом. Решающий момент наступил на 27-й минуте. Джексон, получив точную разрезную передачу опередил защитника и хладнокровно пробил в правый нижний угол, не оставив шансов Пикфорду - 1:0. Этот гол добавил уверенности команде и после этого лондонцы немного выдохнули. "Ирискам" надо было идти вперед и ближе к 30-й минуте команда великолепно разыграла мяч серией точных передач, однако из-за нехватки остроты в завершающей фазе эта комбинация не завершилась результативно.

Не обошлось в первом тайме и без остановок: на 40-й минуте Виталий Миколенко пошел в штрафную площадку соперника под длинную передачу и не заметил Роберта Санчеса, который тоже выходил на этот мяч. После небольшой паузы обоим игрокам понадобилась помощь врачей, но в конце концов они смогли продолжить игру. В компенсированное время "Эвертон" попытался сделать навал на ворота соперника и в решающем моменте Дукуре пробил головой мимо ворот и упустил возможность сравнять счет.

По итогам 45 минут можно сказать, что обе команды показали жажду победы, хотя игроки "Челси" часто и допускали досадные ошибки в простых ситуациях, но все же почти заслужили этот гол.

Второй тайм начался с активных действий "Челси", который сразу заработал несколько угловых, хотя и защита "Эвертона" уверенно нейтрализовала угрозы. Мадуэке стал главным оружием "синих" в атаке, регулярно беспокоя оборону соперника. На 49-й минуте он проверил бдительность Джордана Пикфорда ударом издали, но вратарь "ирисок" был на высоте.

"Эвертон", в свою очередь, постепенно наращивал давление, освежив состав, в частности Алькарасом, Макнилом, Янгом и Шермити. На это Энцо Мареска ответил своими заменами, выпустив на поле Риса Джеймса и Джейдона Санчо. После этого "ириски" сразу же пошли вперед и на 63-й минуте Бету нанес мощный удар из пределов штрафной, но Санчес совершил фантастический сейв, сохранив ворота неприкосновенными.

Лондонцы не спешили с розыгрышем мячей и старались создавать действительно опасные моменты и вот одним из таких стал проход Мадуэке, который ворвался в штрафную площадь и пробил в правый нижний угол, но Пикфорд в очередной раз продемонстрировал свой класс, отбив мяч. На 85-й минуте Николя Джексон удвоил преимущество и уже побежал праздновать, однако лайнсмен зафиксировал офсайд. У "Эвертона" же лучший момент пришелся на 86-ю минуту, когда Макнил пробил в левый угол и казалось это уже будет гол, но Санчес просто в невероятном сейве перевел мяч на угловой. Команда Дэвида Мойеса до последних секунд пыталась спасти матч и в конце концов Крис Кавана дал финальный свисток, зафиксировав победу "Челси".

В целом получился довольно интересный матч, во втором тайме "Эвертон" хотя и начал чаще бить по воротам соперника, однако лондонцы выглядели более уверенно и пытались контролировать игру.

АПЛ, 34-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Челси" - "Эвертон" 1:0

Голы: Джексон (27)

"Челси": Санчес - Кайседо, Чалоба, Колвилл, Кукурелья - Фернандес, Лавия (Джеймс, 67) - Мадуэке(Санчо, 78), Палмер(Дьюсбери-Холл, 90+1), Нету - Джексон (Джордж, 90+2)

"Эвертон": Пикфорд - О'Брайен, Брантуэйт, Паттерсон (Янг, 64), Миколенко - Гуйе, Гарнер - Гаррисон (Макнил, 63), Дукуре, Ндиайе (Алькарас, 46) - Бету (Шермити, 64)

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