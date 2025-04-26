Прервал безголевую серию. Нападающий Челси забил впервые за 13 матчей АПЛ

Нападающий "Челси" забил впервые за 13 матчей АПЛ.

Николас Джексон прервал свою самую длинную серию без голов в Премьер-Лиге. В матче против "Эвертона" сенегальский нападающий забил на 27-й минуте. Более того. Это первый гол африканского футболиста, забитый из-за пределов штрафной.

В прошлом сезоне 2023/24 серия без забитых мячей в турнире составляла 4 матча подряд и продолжась с 25 ноября – 16 декабря 2023 года.

В последний раз до сегодняшнего матча Джексон забивал в поединке против "Брентфорда" 15 декабря 2024 года.

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Николас Джексон сыграл в 29-ти матчах "Челси" (без учёта сегодняшнего) во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 5 голевых передач.