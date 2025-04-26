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АПЛ. Ньюкасл отправляет Ипсвич в Чемпионшип, Вулверхэмптон бьет личный рекорд

Англия
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А также триллер в Брайтоне и очередной камбэк в матче против "Саутгемптона"

АПЛ. Ньюкасл отправляет Ипсвич в Чемпионшип, Вулверхэмптон бьет личный рекорд

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Сразу 4 матча в рамках Премьер-лиги стартовали в 17:00 по киевскому времени. Самый интересный из них - это игра на "Сент-Джеймс Парк", где "Ньюкасл" пытался набрать три очка, чтобы не терять преимущество над конкурентами в борьбе за попадание в Лигу Чемпионов. Однако в других противостояниях были свои изюминки, обо всем этом поговорим подробнее.

АПЛ, 34-й тур

Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)

"Ньюкасл" — "Ипсвич" 3:0

Голы: Исак (45+4, с пенальти), Берн (56), Осула (80)

"Ньюкасл": Поуп — Триппьер, Шер (Ботман, 84), Берн, Ливраменто — Гимараэс, Тонали, Уиллок (Майли, 68) — Мерфи (Гордон, 68), Исак (Уилсон, 77), Барнс (Осула, 77)

"Ипсвич": Палмер — О'Ши, Вулфенден, Берджесс, Гривз — Джонсон, Морси, Тейлор (Луонго, 86), Кларк (Годфри, 40) — Энсисо (Чаплин, 71) — Дилеп (Херст, 71)

Предупреждения: Берн (44) — Джонсон (30), Дилеп (44), Гривз (64)

Удаление: Джонсон (37)

Команда Кирана Маккенны ехала в Ньюкасл с полной готовностью, что после этого тура они станут третьей командой этого сезона, которая официально вылетает из АПЛ. У них не было особых шансов на спасение, а подопечные Эдди Гау продолжают борьбу за Лигу Чемпионов и каждый балл на вес золота для "сорок".

Итог поединка был очевиден еще до того, как арбитр дал стартовый свисток, но надо отметить, что в первом тайме хозяева поля имели проблемы с "трактористами". Дилеп имел несколько шансов забить гол, которыми не воспользовался, а "сороки" выглядели скромно и мало угрожали чужим воротам. Помочь сопернику решил Бен Джонсон. Сначала он заработал желтую за симуляцию, а затем выполнил необязательный фол против Исака, когда там еще оставались защитники, это вторая желтая и полностью бессмысленное, хотя и справедливое удаление.

После этого команде Гау стало легче. Под конец тайма Джейкоб Мерфи заработал пенальти, фолил против него Энсисо, Исак уверенно его реализовал. 1:0. А во втором тайме уже передача от Триппьера нашла голову Берна, который с метра вколотил круглого в сетку ворот Палмера. 2:0 и местные трибуны наконец полностью расслабились. Для хозяев это была спокойная победа, а для гостей - приговор о вылете из Английской Премьер-лиги.

Под конец после углового от Триппьера Уильям Осула забил свой первый гол в АПЛ за "Ньюкасл". Красиво пробил головой без шансов для Алекса Палмера. 3:0. "Сороки" возвращаются на третью строчку, а "Испвич" прощается с высшим дивизионом.

АПЛ. Ньюкасл отправляет Ипсвич в Чемпионшип, Вулверхэмптон бьет личный рекорд - изображение 1

АПЛ, 34-й тур

Стадион: "Амекс" (Брайтон)

Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)

"Брайтон" — "Вест Хэм" 3:2

Голы: Аяри (13), Митома (89), Балеба (90+3) — Кудус (49), Соучек (83)

"Брайтон": Вербрюгген — Виффер, Данк, Балеба, Эступиньян — Аяри, Хиншелвуд — Марч (Минте, 62), О'Райли, Адингра (Митома, 62) — Уэлбек

"Вест Хэм": Ареола — Тодибо, Мавропанос, Килман — Ван-Биссака, Уорд-Прауз (Фюллькрюг, 46), Соучек, Пакета, Эмерсон (Цоуфал, 86) — Боуэн, Кудус

Предупреждения: Мавропанос (29)

Грэм Поттер приехал в гости к бывшему клубу. Такое у него уже было в этом сезоне, когда он приезжал играть против "Челси" со своим "Вест Хэмом". Тогда все завершилось поражением и ничего не изменилось сегодня в контексте результата, но стоит отметить, что "молотобойцы" хорошо бились и претендовали на все три очка, однако посыпались в конце.

Сначала гости отыграли пропущенный гол и вышли вперед благодаря стараниям Соучека и Кудуса. Однако подопечные Фабиана Гюрцелера не собирались сдаваться. Прямо в конце игры они оформили два гола в ворота соперника и вырвали победу за минуты до финального свистка, победный гол на счету Карлоса Балеба. "Чайки" теперь на 9-й строчке. А "Вест Хэм" официально в безопасности от вылета после поражения "Ипсвичу", хотя и до этого матча особой опасности не было.

АПЛ. Ньюкасл отправляет Ипсвич в Чемпионшип, Вулверхэмптон бьет личный рекорд - изображение 2

АПЛ, 34-й тур

Стадион: "Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

"Вулверхэмптон" — "Лестер" 3:0

Голы: Кунья (33), Ларсен (56), Р. Гомеш (85)

*На 72-й минуте Джейми Варди не реализовал пенальти (вратарь)

"Вулверхэмптон": Са — Доэрти (Буэно, 84), Агбаду, Тоти — Семеду (Гедеш, 89), Ж. Гомеш, Андре (Белльгар, 84), Аит-Нури (Сарабия, 77) — Мунетси, Кунья (Форбз, 89) — Ларсен (Р. Гомеш, 77)

"Лестер": Германсен — Перейра (Джастин, 46), Фас, Коуди, Томас — Ндиди, Сумаре (Скипп, 46) — Буонанотте (Макетир, 46), Эль-Каннус (Монга, 83), Де Кордова-Рид (Айю, 45+1) — Варди

Предупреждения: Тоти (16) — Фас (48), Макетир (61), Ндиди (65), Скипп (81)

Шестая победа подряд в рамках АПЛ. Такого с "Вулверхэмптоном" не происходило никогда, сегодня они побили собственный рекорд по количеству побед подряд и удалось им это относительно легко. Играли против немотивированных "лис" и было видно, что это две команды с разных полюсов прямо сейчас.

Джейми Варди, который перед игрой заявил, что покидает "Лестер" после многих лет, сегодня мог забить гол с пенальти, но пробил точно во вратаря, Са справился и не позволил нападающему выйти на 14-е место в списке лучших бомбардиров в рамках АПЛ за всю историю. А победные голы на счету у Куньи, Ларсена и Гомеша. Легко и непринужденно. Витор Перейра пришел и вывел команду из зоны вылета на 13-ю строчку.

АПЛ. Ньюкасл отправляет Ипсвич в Чемпионшип, Вулверхэмптон бьет личный рекорд - изображение 3

АПЛ, 34-й тур

Стадион: "Сент-Меррис" (Саутгемптон)

Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)

"Саутгемптон" — "Фулхэм" 1:2

Голы: Стивенс (14) — Смит-Роу (72), Сессеньон (90+2)

"Саутгемптон": Рамсдейл — Харвуд-Беллис, Беднарек, Стивенс — Уокер-Питерс, Даунс, Угочукву, Маннинг — Фернандеш (Бри, 86), Сулемана (Диблинг, 78) — Стюарт (Арчер, 66)

"Фулхэм": Лено — Тете, Андерсен, Бесси, Сессеньон — Перейра (Траоре, 46), Берге (Лукич, 46), Ивоби (Кейрни, 86) — Уилсон (Винисиус, 86), Хименес, Виллиан (Смит-Роу, 66)

Предупреждения: Сулеман (69) — Хименес (70)

А это уже классика этого сезона. "Саутгемптон" все еще хочет превзойти антирекорд "Дерби" и не войти в историю как команда, набравшая наименьшее количество очков за сезон. 11 очков сейчас у них, столько же было в свое время у "Дерби", надо хотя бы ничья.

Уже не впервые "святые" забивают первыми и затем пытаются удержать результат, но под конец сыпятся и остаются ни с чем. Так получилось и на этот раз. Гол Стивенса не позволили им набрать хоть какие-то очки. Вышедший на замену Эмиль Смит-Роу сравнял счет, а Райан Сессеньйон забил победный уже в компенсированное арбитром время. Подопечные Марку Силвы набрали свои три очка, но не без проблем.

АПЛ. Ньюкасл отправляет Ипсвич в Чемпионшип, Вулверхэмптон бьет личный рекорд - изображение 4

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