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Кубок Англии. Кристал Пэлас – Астон Вилла 3:0. Андердог с разгромом выходит в финал

Англия
Обновлено

Команда Эмери снова ранилась о "стекольщиках"

Кубок Англии. Кристал Пэлас – Астон Вилла 3:0. Андердог с разгромом выходит в финал

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Англии, 1/2 финала

"Уэмбли" (Лондон)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

"Кристал Пэлас" стал камнем преткновения для "Астон Виллы" в этом сезоне. Это уже четвёртая встреча команд в текущей кампании. И снова она завершилась не победой "львов". И второй раз подряд "стекольщики" разгромили оппонента.

"Вилла" со старта взяла мяч под свой контроль, только продвигаться ей вперед было очень тяжело. “Пэлас” не прессинговал постоянно, но включался тогда, когда нужно было. Но и ошибки допускали номинальные хозяева тоже. Например, на 24 минуте Роджерс бил в противоход Хендерсену – просто не попал в створ.

А Эзе на 31 еще как попал! Благодаря резкому прессингу "стекольщики" забрали мяч. Быстрая контратака довела мяч до Эберечи, который из-за пределов штрафной под перекладину. Мощный, мощный удар. Настоящая пушка.

К концу тайма еще дважды были близки к опасности подопечные Гласнера. Особенно убийственный момент не реализовал Митчелл, который просто не попавший по мячу. А должен был расстреливать ворота на 45-й минуте. Но также и Хендерсон однажды выручил после удара Консы головой – остановил круглого на ленте ворот.

Не была "Астон Вилла" безнадежной, но выглядела слишком уставшей. Интенсивность “Кристал Пэлас” не всегда была высока, однако они ее использовали очень эффективно. Практически сразу из раздевалки заработали пенальти. Матета его не реализовал – пробил справа от ворот. А на 58 минуте Сарр все же удвоил преимущество хозяев.

И снова сыграл прекрасный прессинг от номинальных хозяев. Еще лучше получился дальний удар: из-за пределов штрафной точно в левый угол. Снова без шансов для Мартинеса.

На этом "Вилла" и завершила свой футбол. Еще момент был у Беили, но забил снова Сарр. На 90+4 минуте он закрепил разгром соперника. На этот раз Исмаила реализовал дуэль с голкипером.

Кстати, Сарр в этом сезоне забил "львам"... пять голов и отдал два ассиста. И это еще он в первом матче вышел на 88 минуте. Вот это реальный соперник команды Эмери.

12 дней назад "Астон Вилла" играла в трех турнирах. Сейчас же осталась только в АПЛ, и то – вне желаемой зоны Лиги чемпионов. Безусловно, шансы попасть туда еще есть, но хватит ли на это сил?

"Кристал Пэлас" – "Астон Вилла" 3:0

Голы: Эзе 31, И. Сарр 58, 90+4

"Кристал Пэлас": Хендерсон – Ричардс, Лакруа, Геи – Муньос, Уортон (Хьюз 88), Камада, Митчелл (Чилвелл 84) – И. Сарр, Эзе (Лерма 88) – Матета (Нкетиа 79)

"Астон Вилла": Мартинес – Кэш, Конса, Торрес, Динь (Матсен 60) – Камара (Баркли 70), Тилеманс – Роджерс (Мален 79), Асенсио (Ремзи 70), Макгинн (Бейли 60) – Уоткинс

Предупреждения: Митчелл 19, Ричардс 65, Камада 84 – Камара 17

Нереализованный пенальти: Матета 54 (мимо ворот)

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