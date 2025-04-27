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Ноттингем Форест – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Англия

"Лесники" и "горожане" сойдутся на "Энфилде"

Ноттингем Форест – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Во втором полуфинальном матче Кубка Англии "Ноттингем Форест" встретится с "Манчестер Сити". Победитель сыграет с “Кристал Пэлас” в решающем поединке за трофей и будет там фаворитом. Хотя вчера "стекольщики" тоже играли в статусе андердога и разгромили "Астон Виллу" со счетом 3:0. Смогут ли "лесники" так удивить соперника?

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

В прямом эфире этот матч можно посмотреть на телеканале Setanta Sports на OTT-платформе MEGOGO.

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Кубок Англии, 1/2 финала

27 апреля, 18:30. "Уэмбли" (Лондон)

Главный арбитр: Майкл Оливер

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Трансляція матчу Ноттінгем Форест - Манчестер Сіті
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