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Ноттингем Форест – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
"Лесники" и "горожане" сойдутся на "Энфилде"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во втором полуфинальном матче Кубка Англии "Ноттингем Форест" встретится с "Манчестер Сити". Победитель сыграет с “Кристал Пэлас” в решающем поединке за трофей и будет там фаворитом. Хотя вчера "стекольщики" тоже играли в статусе андердога и разгромили "Астон Виллу" со счетом 3:0. Смогут ли "лесники" так удивить соперника?
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В прямом эфире этот матч можно посмотреть на телеканале Setanta Sports на OTT-платформе MEGOGO.
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Кубок Англии, 1/2 финала
27 апреля, 18:30. "Уэмбли" (Лондон)
Главный арбитр: Майкл Оливер
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
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