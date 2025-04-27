Рексем – первая команда в английском футболе, которая три сезона подряд оформляет повышение в классе

Еще весной 2023 года "драконы" выступали в пятом дивизионе (Национальная лига), а в субботу гарантировали путевку в Чемпионшип. В 45-м туре Лиги 1 валлийский клуб разгромил дома конкурента в борьбе за второе место – "Чарльтон" (3:0).

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Подопечные Паркинсона перед последним поединком чемпионата закрепились на 2-й позиции и оторвались на 5 баллов от ближайшего преследователя. Это означает, что команда вместе с "Бирмингемом" напрямую повышается в Чемпионшип.

Это первый случай в истории английского футбола, когда коллектив 3 года подряд получает промоушен.