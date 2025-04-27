Названы все команды, которые покинут АПЛ в сезоне 2024/25

Вчера "Ньюкасл" обыграл "Ипсвич Таун" со счетом 3:0, тем самым похоронив их возможность сохранить место в АПЛ.

Кроме "Ипсвича", смогшего набрать за этот сезон АПЛ 21 балл, в Чемпионшип вылетели "Саутгемптон" и "Лестер". В свою очередь "святые" набрали 12 баллов, а "лисы" – 18.

Тем временем первую тройку в АПЛ возглавляет "Ливерпуль", второе место — "Арсенал", третье — "Ньюкасл".