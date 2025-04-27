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Названы все команды, которые покинут АПЛ в сезоне 2024/25
Потеряли шансы
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера "Ньюкасл" обыграл "Ипсвич Таун" со счетом 3:0, тем самым похоронив их возможность сохранить место в АПЛ.
Кроме "Ипсвича", смогшего набрать за этот сезон АПЛ 21 балл, в Чемпионшип вылетели "Саутгемптон" и "Лестер". В свою очередь "святые" набрали 12 баллов, а "лисы" – 18.
Тем временем первую тройку в АПЛ возглавляет "Ливерпуль", второе место — "Арсенал", третье — "Ньюкасл".
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Источник:UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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