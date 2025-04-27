  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Названы все команды, которые покинут АПЛ в сезоне 2024/25

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Названы все команды, которые покинут АПЛ в сезоне 2024/25

Англия

Потеряли шансы

Названы все команды, которые покинут АПЛ в сезоне 2024/25

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера "Ньюкасл" обыграл "Ипсвич Таун" со счетом 3:0, тем самым похоронив их возможность сохранить место в АПЛ.

Кроме "Ипсвича", смогшего набрать за этот сезон АПЛ 21 балл, в Чемпионшип вылетели "Саутгемптон" и "Лестер". В свою очередь "святые" набрали 12 баллов, а "лисы" – 18.

Тем временем первую тройку в АПЛ возглавляет "Ливерпуль", второе место — "Арсенал", третье — "Ньюкасл".

Читайте такжеАПЛ. Ньюкасл отправляет Ипсвич в Чемпионшип, Вулверхэмптон бьет личный рекорд
По теме
yellow-arrow
Борнмут - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз на матч 34-го тура АПЛ 27.04.2025
yellow-arrow
Ливерпуль – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 34-го тура АПЛ на 27.04.2025
yellow-arrow
Рексем – первая команда в английском футболе, которая три сезона подряд оформляет повышение в классе
Ньюкасл Саутгемптон Ипсвич Таун Лестер Сити
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости