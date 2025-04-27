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Манчестер Юнайтед рассматривает сделку с Аталантой по обмену с нападающими
Заинтересованы в 27-летнем форварде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" хочет обменять нападающего Расмуса Хойлунда на форварда "Аталанты" Адемолу Лукмана.
По информации источника, "красные дьяволы" по-прежнему убеждены в долгосрочном потенциале Хойлунда, но открыты для перехода к более опытному нападающему, находящемуся в хорошей форме, поскольку они стремятся стабилизировать свою линию нападения в следующем сезоне. Из-за этого они рассматривают форварда "Аталанты" Адемолу Лукмана.
Добавим, что переговоры по этому обмену еще не начались.
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