Тренер Манчестер Юнайтед высказался по поводу мнений игроков об игре команд

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим рассказал о том, как он относится к мнениям игроков.

"Игроки могут изменить мое мнение, может произойти что угодно. Каземиро - лучший пример. Он играет все время. Я не такой тренер, они могут изменить мое мнение!", — привел слова Аморима Фабрицио Романо.

???????????? Rúben Amorim: “Players can change my mind, anything can happen… Casemiro is the best example”.



“He's playing all the time. I'm not that kind of coach, they can change my mind!”. pic.twitter.com/u9erfd5bO5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 26, 2025

Напомним, "Манчестер Юнайтед" занимает 15-е место в таблице АПЛ, сегодня они сыграют против "Борнмута" в 16:00.