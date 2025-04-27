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Тренер Манчестер Юнайтед высказался по поводу мнений игроков об игре команд

Англия

Демократический тренер

Тренер Манчестер Юнайтед высказался по поводу мнений игроков об игре команд

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим рассказал о том, как он относится к мнениям игроков.

"Игроки могут изменить мое мнение, может произойти что угодно. Каземиро - лучший пример. Он играет все время. Я не такой тренер, они могут изменить мое мнение!", — привел слова Аморима Фабрицио Романо.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" занимает 15-е место в таблице АПЛ, сегодня они сыграют против "Борнмута" в 16:00.

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Каземиро Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
fabrizioromano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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