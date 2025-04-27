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Тренер Манчестер Юнайтед высказался по поводу мнений игроков об игре команд
Демократический тренер
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим рассказал о том, как он относится к мнениям игроков.
"Игроки могут изменить мое мнение, может произойти что угодно. Каземиро - лучший пример. Он играет все время. Я не такой тренер, они могут изменить мое мнение!", — привел слова Аморима Фабрицио Романо.
???????????? Rúben Amorim: “Players can change my mind, anything can happen… Casemiro is the best example”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 26, 2025
“He's playing all the time. I'm not that kind of coach, they can change my mind!”. pic.twitter.com/u9erfd5bO5
Напомним, "Манчестер Юнайтед" занимает 15-е место в таблице АПЛ, сегодня они сыграют против "Борнмута" в 16:00.
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