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Забарный выйдет на поле против Манчестер Юнайтед? Стартовый состав Борнмута
Матч в 16:00
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня "Борнмут" на "Виталити Стэдиум" принимает у себя "Манчестер Юнайтед" в рамках 34-го тура Английской Премьер-лиги.
Украинский защитник Илья Забарный выйдет со стартового свистка на игру против "красных дьяволов".
Следить за игрой украинца можно будет в матч-центре UA-Футбол.
Your team for our 300th @premierleague game ???? pic.twitter.com/EdpDErD3l4— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) April 27, 2025
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