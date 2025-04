Забарный выйдет на поле против Манчестер Юнайтед? Стартовый состав Борнмута

Сегодня "Борнмут" на "Виталити Стэдиум" принимает у себя "Манчестер Юнайтед" в рамках 34-го тура Английской Премьер-лиги.

Украинский защитник Илья Забарный выйдет со стартового свистка на игру против "красных дьяволов".

Следить за игрой украинца можно будет в матч-центре UA-Футбол.

Your team for our 300th @premierleague game ???? pic.twitter.com/EdpDErD3l4