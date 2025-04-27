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Забарный выйдет на поле против Манчестер Юнайтед? Стартовый состав Борнмута

Англия
Обновлено

Матч в 16:00

Забарный выйдет на поле против Манчестер Юнайтед? Стартовый состав Борнмута

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня "Борнмут" на "Виталити Стэдиум" принимает у себя "Манчестер Юнайтед" в рамках 34-го тура Английской Премьер-лиги.

Украинский защитник Илья Забарный выйдет со стартового свистка на игру против "красных дьяволов".

Следить за игрой украинца можно будет в матч-центре UA-Футбол.

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Манчестер Юнайтед Борнмут Илья Забарный
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Источник:
afcbournemouth
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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