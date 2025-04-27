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Арсенал предложил ключевому игроку продления контракта

Англия

Завершение текущего соглашения очень близко

Арсенал предложил ключевому игроку продления контракта

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Арсенал" обратился с предложением к полузащитнику команды Томаса Парти по продлению контракта. Об этом сообщает Николо Скира.

Текущая сделка завершается через два месяца. “Канониры” хотят заключить новую на до лета 2026 года с возможностью продления еще на сезон.

"Арсенал" купил Парти в октябре 2020 года у "Атлетико" за 50 миллионов евро. С тех пор стороны ни разу не продлевали контракт.

В текущем сезоне игрок провел 47 матчей во всех турнирах. Основными его позициями были опорный полузащитник и правый защитник.

Аналитический портал Transermarkt оценивает 31-летнего гонца в 15 млн евро.

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Арсенал (Лондон) Томас Парти
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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