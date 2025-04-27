АПЛ. Борнмут - Манчестер Юнайтед 1:1. Спасение на последних минутах

"Борнмут" активно начал игру, задав темп уже на первых минутах. Данго Уаттара и Джастин Клюйверт раз за разом создавали опасность навесами и передачами в штрафную площадь, но защитники действовали уверенно. "Дьяволы", в свою очередь, отвечали слаженной комбинационной игрой и на 11-й минуте Кобби Мейну имел шанс вывести команду вперед, но пробил по центру ворот.

"Вишни" периодически пытались создать атаку и вот в одном из моментов Антуан Семенио получил идеальную передачу, и пробил в нижний правый угол, открыв счет. "Манчестер Юнайтед" пытался ответить и в целом создавал больше шансов для взятия ворот, но то удары проходили мимо ворот, то Кепа нивелировал угрозы. Тогда гости попытались с угловых выйти вперед, но и они не принесли результата. Добавил масла в огонь и фол Тайлера Адамса, который очень жестко в подкате выбил мяч и все же получил желтую карточку после просмотра VAR.

Последние минуты тайма выдались особенно напряженными. Гарначо едва не сравнял счет на 45+2-й минуте, получив передачу на границе штрафной, но его удар пролетел мимо правой стойки.

Первый тайм на "Виталити Стэдиум" между "Борнмутом" и "Манчестер Юнайтед" завершился с минимальным преимуществом хозяев - 1:0. Гол Антуана Семенио стал решающим в напряженной борьбе, где обе команды довольно неплохо играли и пытались взять инициативу в свои руки. Хотя "дьяволы" создали больше шансов для взятия ворот и в целом контролировали игру, но "вишни" старались по максимуму использовать свои возможности.

Второй тайм выдался насыщенным на события и подарил кучу интересных моментов болельщикам. Питер Бэнкс дал свисток и "Борнмут" начал игру. Пытаясь закрепить свое преимущество "вишни" продолжали действовать взвешенно и уверенно. Уже через несколько минут Семенио пробил мимо ворот, а затем Уаттара попал в стойку со штрафного, создав опасный момент. Подопечным Рубена Аморима необходимо было что-то с этим делать и постепенно "Манчестер Юнайтед" перехватил инициативу, больше играя флангами. На 64-й минуте Доргу нанес мощный удар, но Кепа Аррисабалага совершил блестящий сейв, переведя мяч на угловой. "Юнайтед" зарабатывал стандарты, но защита „Борнмута“, несмотря на давление, держалась крепко. Сильно изменило ход игры удаление Эванилсона на 68-й минуте, где после просмотра VAR Питер Бэнкс достал из кармана красную карточку за грубый фол, оставив Борнмут в меньшинстве. Это придало "Юнайтед" уверенности, и Рубен Аморим решил освежить состав заменами: Мейсон Маунт, Мануэль Угарте, Виктор Линделоф и Кристиан Эриксен усилили атакующий потенциал. Хорошую возможность сравнять счет в матче имели Маунт и Гарначо на 83-й минуте, но их удары были заблокированы, а за несколько минут до этого Оби пробил по воротам, но защитник сумел дотянуться до мяча, который летел в пустые ворота. "Борнмуту" ничего не оставалось делать как садиться в оборону и сосредотачиваться на контратаках. Арбитр добавил к основному времени 9 минут и "Юнайтед" пошел на финальный штурм, который в конце концов и принес долгожданный гол для "дьяволов". После серии прострелов и подач в штрафную площадку вишен на 90+6-й минуте Расмус Гейлунн получил передачу в штрафной площадке и пробил в нижний левый угол, заставив гостевые трибуны взорваться. Этот мяч стал логическим завершением этой встречи, ведь если брать матч в целом, то "Манчестер Юнайтед" довольно неплохо играл и создавал много моментов, но команде часто не везло. Но кто знает, как бы сложилась игра если бы не удаление в составе "вишен".

Английская Премьер-лига. 34-й тур.

Стадион: Виталити Стэдиум (Борнмут)

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

Борнмут — Манчестер Юнайтед 1:1

Голы: Семенио (23), Гейлунн (90+6)

Борнмут: Аррисабалага - Смит, Гюйсен, Забарный, Керкез - Скотт (Кук, 72), Адамс - Семенио (Сенси, 85), Клюйверт (Тавернье, 72), Уаттара (Джеббисон 90+8) - Эванилсон

Манчестер Юнайтед: Онана - Шоу, Магуайр (Линделоф, 66) Йоро - Мазрауи (Оби, 76), Мейну(Маунт, 65), Каземиро (Угарте, 65), Доргу (Эриксен, 90) - Гарначо, Гейлунн, Фернандеш

Предупреждения: Адамс (21), Хейсен (63), Клюйверт (65), Смит (71) - Доргу (58), Шоу (79)

Удаление: Эванилсон (68)