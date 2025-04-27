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Центральный и, возможно, чемпионский матч АПЛ. Стартовые составы на матч Ливерпуль – Тоттенхэм
Матч начнётся в 18:30 по киевскому времени
Фото: https://twitter.com/realmadrid
В АПЛ состоится центральный матч выходных. "Ливерпуль" на "Энфилде" примет "Тоттенхэм". "Мерсисайдцам" достаточно ничьей, чтобы стать чемпионами Англии.
Арне Слот выпускает следующих футболистов:
Team news is IN! ???????? #LIVTOT— Liverpool FC (@LFC) April 27, 2025
Анже Постекоглу с первых минут ставит в основу следующих игроков:
Your Spurs XI at Anfield ????— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 27, 2025
???? @krakenfx pic.twitter.com/NSK2ae4jAc
Это 66-я встреча между командами. "Ливерпуль" на "Энфилде" побеждал 21 раз, "тоттенхэм" в выездном матче выигрывал два раза.
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До матча "Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице с 79-ю баллами. "Тоттенхэм" - 16-й с 37-ю очками.
Матч начнётся в 18:30 по киевскому времени.
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