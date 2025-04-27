Центральный и, возможно, чемпионский матч АПЛ. Стартовые составы на матч Ливерпуль – Тоттенхэм

В АПЛ состоится центральный матч выходных. "Ливерпуль" на "Энфилде" примет "Тоттенхэм". "Мерсисайдцам" достаточно ничьей, чтобы стать чемпионами Англии.

Арне Слот выпускает следующих футболистов:

Team news is IN! ???????? #LIVTOT — Liverpool FC (@LFC) April 27, 2025

Анже Постекоглу с первых минут ставит в основу следующих игроков:

Это 66-я встреча между командами. "Ливерпуль" на "Энфилде" побеждал 21 раз, "тоттенхэм" в выездном матче выигрывал два раза.

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До матча "Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице с 79-ю баллами. "Тоттенхэм" - 16-й с 37-ю очками.

Матч начнётся в 18:30 по киевскому времени.