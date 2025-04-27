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Ждать ли сенсации? Манчестер Сити и Ноттингем Форест показали составы на полуфинальный матч Кубка Англии

Англия

Матч начнётся в 18:30 по киевскому времени

Ждать ли сенсации? Манчестер Сити и Ноттингем Форест показали составы на полуфинальный матч Кубка Англии

Фото: The Telegraph

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Во втором полуфинальном матче Кубка Англии встречаются "Ноттингем Форест" и "Манчестер Сити".

Нуну Эшпириту Санту поставил следующих футболистов

Пеп Гвардиола выставляет данный состав:

"Ноттингем Форест" в прошлой стадии минимально обыграл "Брайтон" со счётом 1:0. "Манчестер Сити" оказались сильнее "Борнмута", обыграв "вишенок" со счётом 1:2.

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Напомним, что первым финалистом Кубка Англии стал "Кристал Пэлас".

Матч начнётся в 18:30 по киевскому времени.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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