Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ждать ли сенсации? Манчестер Сити и Ноттингем Форест показали составы на полуфинальный матч Кубка Англии
Матч начнётся в 18:30 по киевскому времени
Фото: The Telegraph
Во втором полуфинальном матче Кубка Англии встречаются "Ноттингем Форест" и "Манчестер Сити".
Нуну Эшпириту Санту поставил следующих футболистов
Your Forest XI for the semi-final. ???? pic.twitter.com/LxKFmGlNbX— Nottingham Forest (@NFFC) April 27, 2025
Пеп Гвардиола выставляет данный состав:
Your City side taking on Forest in the #FACup semi-final ????— Manchester City (@ManCity) April 27, 2025
XI | Ortega Moreno, Nunes, Dias (C), Gvardiol, O’Reilly, Lewis, Kovacic, Bernardo, Savinho, Grealish, Marmoush
SUBS | Ederson, Doku, Nico, De Bruyne, Gundogan, Reis, Akanji, Khusanov, Foden#ManCity | @etihad pic.twitter.com/EZl6FeTl8P
"Ноттингем Форест" в прошлой стадии минимально обыграл "Брайтон" со счётом 1:0. "Манчестер Сити" оказались сильнее "Борнмута", обыграв "вишенок" со счётом 1:2.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что первым финалистом Кубка Англии стал "Кристал Пэлас".
Матч начнётся в 18:30 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Символично. Динамо может положить конец 25-летней серии Шахтера
- Праздник красных карточек. Кто еще получил удаление в матче Кубка Испании
- Силы Обороны ликвидировали и ранили более тысячи оккупантов за сутки. Генштаб подытожил потери армии РФ
- Звёздный полузащитник Реала почти 2 года играет с травмой, — спортивный врач
- Как дочь Салаха повлияла на его решение остаться в Ливерпуле
- Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО