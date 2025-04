Ждать ли сенсации? Манчестер Сити и Ноттингем Форест показали составы на полуфинальный матч Кубка Англии

Во втором полуфинальном матче Кубка Англии встречаются "Ноттингем Форест" и "Манчестер Сити".

Нуну Эшпириту Санту поставил следующих футболистов

Your Forest XI for the semi-final. ???? pic.twitter.com/LxKFmGlNbX

Пеп Гвардиола выставляет данный состав:

Your City side taking on Forest in the #FACup semi-final ????

XI | Ortega Moreno, Nunes, Dias (C), Gvardiol, O’Reilly, Lewis, Kovacic, Bernardo, Savinho, Grealish, Marmoush



SUBS | Ederson, Doku, Nico, De Bruyne, Gundogan, Reis, Akanji, Khusanov, Foden#ManCity | @etihad pic.twitter.com/EZl6FeTl8P