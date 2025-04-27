Ждать ли сенсации? Манчестер Сити и Ноттингем Форест показали составы на полуфинальный матч Кубка Англии

Во втором полуфинальном матче Кубка Англии встречаются "Ноттингем Форест" и "Манчестер Сити".

Нуну Эшпириту Санту поставил следующих футболистов

Your Forest XI for the semi-final. ???? pic.twitter.com/LxKFmGlNbX — Nottingham Forest (@NFFC) April 27, 2025

Пеп Гвардиола выставляет данный состав:

Your City side taking on Forest in the #FACup semi-final ????

XI | Ortega Moreno, Nunes, Dias (C), Gvardiol, O’Reilly, Lewis, Kovacic, Bernardo, Savinho, Grealish, Marmoush



SUBS | Ederson, Doku, Nico, De Bruyne, Gundogan, Reis, Akanji, Khusanov, Foden#ManCity | @etihad pic.twitter.com/EZl6FeTl8P — Manchester City (@ManCity) April 27, 2025

"Ноттингем Форест" в прошлой стадии минимально обыграл "Брайтон" со счётом 1:0. "Манчестер Сити" оказались сильнее "Борнмута", обыграв "вишенок" со счётом 1:2.

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Напомним, что первым финалистом Кубка Англии стал "Кристал Пэлас".

Матч начнётся в 18:30 по киевскому времени.