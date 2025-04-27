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Поддержка на максимум. Ливерпуль показал прибытие на Энфилд. Видео

Англия
Обновлено

Этот матч может стать чемпионским

Поддержка на максимум. Ливерпуль показал прибытие на Энфилд. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" показал прибытие на "Энфилд".

Толпа болельщиков встретила автобус с "мерсисайдцами". Фанаты зажгли файера и погрузили команду в красный дым.

Видео показал клубный канал.

"Ливерпулю", чтобы стать чемпионом Англии, достаточно сыграть вничью в матче с "Тоттенхэмом".

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На момент написания новости "Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице с 82-мя баллами. У "Арсенала", находящимся на одну позицию ниже, 67 очков после 34-х матчей.

Текстовую трансляцию матча читайте на нашем сайте.

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Английская Премьер-лига Ливерпуль
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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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