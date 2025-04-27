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За четыре тура до конца. Определился чемпион Английской Премьер-Лиги
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В 34-м туре АПЛ определился чемпион турнира.
"Ливерпуль", победив на своём поле "Тоттенхэм" со счётом 5:1, стал чемпионом Англии.
"Мерсисайдцы" набрали 82 балла. У идущего второго "Арсенала" 67 баллов. "Пушкари" уже не смогут догнать лидера за 4 тура до конца.
Тренер "Ливерпуля" Арне Слот стал первым нидерландским специалистом., выигравшим АПЛ.
Для "Ливерпуля" это 20-е чемпионство в Англии. Столько же раз выигрывали турнир принципиальные соперники "мерсисайдцев" "Манчестер Юнайтед".
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В последний раз "Ливерпуль" побеждал в АПЛ в сезоне 2019/20 под руководством Юргена Клоппа. То чемпионство стало первым за 30 лет и дебютным в АПЛ.
Напомним, что действующий победитель АПЛ – "Манчестер Сити".
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