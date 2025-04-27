АПЛ. Ливерпуль – Тоттенхэм 5:1. Да здравствует новый король

Матч, которого ожидали все болельщики мерсисайдского клуба: наконец команда Арне Слота может официально оформить чемпионство, да еще и может сделать это на собственном стадионе. Хозяевам хватило бы и ничьей для того, чтобы получить титул, однако они точно не планировали играть на ничью, они вышли радовать собственных болельщиков и развлекаться.

Стартовый состав от Слота был максимально серьезным, как и ожидалось. А что касается Постекоглу, то он выставил состав с явным прицелом на Лигу Европы, которая будет проходить посреди недели. То есть в старте не было того же Сарра и Кулусевски. Не совсем основной вариант, однако Соланке и Тель вышли с первых минут.

Реально ли верил "Тоттенхэм" в то, что им удастся испортить вечеринку на "Энфилде"? Кажется, что не очень. И это несмотря на то, что именно "шпоры" открыли счет. Подача с углового от Маддисона и удачный удар головой от Соланке. Если болельщики мерсисайдцев слегка занервничали, то футболисты вообще ничего не заметили и продолжили свое привычное давление на чужие ворота.

Результат не заставил себя долго ждать. Сначала классно Салах разрезал оборону своей передачей на Собослая, а тот выкатил Луису Диасу на пустые ворота, легкий гол и уже 1:1. На этом они останавливаться не планировали. Через 8 минут очередная атака и удар от Мак Аллистера из-за пределов штрафной, который просто невозможно было потянуть голкиперу, 2:1 и местные трибуны начали по-настоящему зажигать.

Вскоре Коди Гакпо шикарно разобрался в чужой штрафной и пробил в дальний угол Викарио, 3:1. Защита "Тоттенхэма" разваливалась на глазах. Обрезки в простых ситуациях, неумение держать позицию, там был весь набор, который только можно себе представить. На перерыв команды ушли с таким счетом, но было заметно, что даже два гола преимущества для подопечных Слота будет мало.

Они чувствовали, что соперник плывет, позволяет им достаточно много, поэтому просто развлекались, второй тайм можно назвать именно футбольным развлечением. Кучу моментов не смогли реализовать хозяева поля, а отличиться удалось Мохамеду Салаху после короткого прохода перед штрафной площадкой и ударом в ближний угол ворот Викарио. Четыре тура подряд египтянин не забивал и наконец решил напомнить о себе. 4:1.

На 70-й минуте Салах едва не отметился дублем, но его опередил Дестини Удоджи после прострела с левого фланга. Именно Удоджи переправил мяч в собственные ворота, украв гол у Мохамеда. 5:1 и на "шпор" уже было больно смотреть. В их игре нечего обсуждать, они развалились. Зато мерсисайдцы развлекались по полной.

Несколько классных атак от хозяев до конца матча все же не привели к голам, но и пяти было вполне достаточно. Заслуженная победа сегодня, заслуженный титул АПЛ в целом. "Ливерпуль" — новый король Англии и пока здесь нет команды, которая была бы сильнее. Поздравляем мерсисайдцев и их болельщиков.

АПЛ, 34-й тур

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Томас Брамалл (Англия)

"Ливерпуль" — "Тоттенхэм" 5:1

Голы: Диас (16), Мак Аллистер (24), Гакпо (34), Салах (63), Удоджи (70, автогол) — Соланке (12)

"Ливерпуль": Алиссон — Александер-Арнолд (Эндо, 76), Конате, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллистер (Нуньес, 83) — Салах, Собослай (Джонс, 69), Гакпо (Жота, 69) — Диас (Эллиотт, 76)

"Тоттенхэм": Викарио — Спенс, Дансо, Дэвис, Удоджи — Бергвалл, Грей (Сарр, 46), Маддисон (Кулусевски, 46) — Джонсон, Соланке (Ришарлисон, 68), Тель (Одобер, 68)

Предупреждения: Гакпо (34), Эллиотт (90+4) — Ришарлисон (90+4)