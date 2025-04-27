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Кубок Англии. Ноттингем Форест – Манчестер Сити 0:2. По полочкам
На этот раз класс взял свое
Getty Images/Global Images Ukraine
Кубок Англии, 1/2 финала
"Уэмбли" (Лондон)
Главный арбитр: Майкл Оливер
В этом сезоне команды дважды играли в чемпионате. Сначала "Сити" победил "Ноттингем" 3:0, а затем произошло наоборот – сухие три очка завоевали "лесники" (1:0). На этот раз на кону было больше, чем просто три зачетные пункты, а выход в финал Кубка Англии и статус фаворита в нем.
“Сити” с самого стартового свистка продемонстрировал свой класс. Номинальные гости взяли мяч под свой контроль и уже на второй минуте открыли счет. Рико Льюис получил передачу от Ковачича и с линии штрафной попал точно в левый угол. Воспитанник "горожан" делает первый шаг для своей команды в финал.
You love to see it ???? pic.twitter.com/bHJ1FQiFsz— Manchester City (@ManCity) April 27, 2025
За первый тайм "Ноттингем" пробил по воротам соперника… ноль раз. В большинстве времени – примерно три четверти – “лесники” наблюдали, как оппонент владел мячом. Сами же "горожане" кроме гола ничего серьезного до перерыва не создали, а просто контролировали игру.
А вот первые несколько минут второго тайма выдались безумными. На 47 минуте Эланге немного не хватило, чтобы попасть в створ после прострела Хадсона-Одои. Через три минуты еще лучший момент был у "Ман Сити". Дважды подряд спас голкипер после ударов Льюиса и Нуньеса, а затем еще из ленты ворот вынес мяч.
И все же "горожане" забили. На 51 минуте им помог угловой. Все стандартно: Мармуш навесил, Гвардиол забил головой. Первый гол защитника за три месяца.
В период с 65 по 69 минуту "Ноттингем" дважды попал в каркас ворот. Сначала Гиббс-Уайт после прострела Эланги в касание поразил перекладину, затем опять же Морган обвел Ортегу и с острого угла пробил в штангу.
Это еще не всё. На 80 минуте еще и Авоньи попал в каркас ворот. И практически сразу произошел первый удар "Ноттингема" в створ за весь матч – здесь вытащил Ортега.
"Ноттингем" создал немало проблем "Ман Сити", но уже слишком поздно. При счете 0:2 "горожанам" стало труднее, чем в период с преимуществом в один мяч, но в конце концов, "лесники" так и не смогли забить. Теперь в финале сыграют "Кристал Пэлас” и "Манчестер Сити". Матч состоится 17 мая опять же на "Уэмбли".
"Ноттингем Форест" – "Манчестер Сити" 0:2
Голы: Льюис 2, Гвардиол 51
"Ноттингем Форест": Селс – Эбботт (Соса 83), Тиленкович, Мурилло, Тоффоло – Гиббс-Уайт, Домингес (Жота Силва 82), Данилу (Эланга 46), Андерсон (Сангаре 71) – Вуд (Авонии 71), Хадсон-Одой
"Манчестер Сити": Ортега – Нунес, Диаш, Гвардиол, О'Райлли – Ковачич (Нико 89), Льюис – Савиньо (Фоден 81), Б. Силва, Грилиш (Гюндоган 71) – Мармуш (Доку 81)
Предупреждения: Гиббс-Уайт 65, Соса 90+3 – Грилиш 55, О'Райлли 78, Ортега 87
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