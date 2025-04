Кубок Англии. Ноттингем Форест – Манчестер Сити 0:2. По полочкам

Кубок Англии, 1/2 финала

"Уэмбли" (Лондон)

Главный арбитр: Майкл Оливер

В этом сезоне команды дважды играли в чемпионате. Сначала "Сити" победил "Ноттингем" 3:0, а затем произошло наоборот – сухие три очка завоевали "лесники" (1:0). На этот раз на кону было больше, чем просто три зачетные пункты, а выход в финал Кубка Англии и статус фаворита в нем.

“Сити” с самого стартового свистка продемонстрировал свой класс. Номинальные гости взяли мяч под свой контроль и уже на второй минуте открыли счет. Рико Льюис получил передачу от Ковачича и с линии штрафной попал точно в левый угол. Воспитанник "горожан" делает первый шаг для своей команды в финал.

