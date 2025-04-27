  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Были на вершине в течение всего сезона. Слот поделился впечатлениями от чемпионства Ливерпуля

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Были на вершине в течение всего сезона. Слот поделился впечатлениями от чемпионства Ливерпуля

Англия
Обновлено

Выдающийся сезон

Были на вершине в течение всего сезона. Слот поделился впечатлениями от чемпионства Ливерпуля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот дал первый комментарий после добытого чемпионства Англии. Наставник поделился эмоциями.

"Это трудно передать словами. Вы можете почувствовать, как важно было для болельщиков быть здесь".

"Мы всегда возвращаемся, мы всегда находим способ победить. Я не думаю, что мы могли проиграть сегодня".

"Нашей главной задачей было выиграть эту игру, если вы являетесь ее частью, вы все равно чувствуете давление от того, что очки пересекают линию".

"В течение всего сезона мы были на вершине лиги, но вы также знаете, насколько тяжела Премьер-лига. Вера в то, что мы победим, была у нас в течение всего сезона", - сказал Слот.

"Ливерпуль" оформил чемпионство за 4 тура до завершения АПЛ. Команда имеет преимущество над ближайшим преследователем в 15 очков.

По теме
yellow-arrow
АПЛ. Борнмут – Манчестер Юнайтед 1:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
За четыре тура до конца. Определился чемпион Английской Премьер-Лиги
yellow-arrow
АПЛ. Ливерпуль – Тоттенхэм 5:1. Да здравствует новый король
Ливерпуль Арне Слот
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
www.skysports.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости