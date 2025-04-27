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Были на вершине в течение всего сезона. Слот поделился впечатлениями от чемпионства Ливерпуля
Выдающийся сезон
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот дал первый комментарий после добытого чемпионства Англии. Наставник поделился эмоциями.
"Это трудно передать словами. Вы можете почувствовать, как важно было для болельщиков быть здесь".
"Мы всегда возвращаемся, мы всегда находим способ победить. Я не думаю, что мы могли проиграть сегодня".
"Нашей главной задачей было выиграть эту игру, если вы являетесь ее частью, вы все равно чувствуете давление от того, что очки пересекают линию".
"В течение всего сезона мы были на вершине лиги, но вы также знаете, насколько тяжела Премьер-лига. Вера в то, что мы победим, была у нас в течение всего сезона", - сказал Слот.
"Ливерпуль" оформил чемпионство за 4 тура до завершения АПЛ. Команда имеет преимущество над ближайшим преследователем в 15 очков.
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