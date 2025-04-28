  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ. Ливерпуль – Тоттенхэм 5:1. Обзор матча

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ. Ливерпуль – Тоттенхэм 5:1. Обзор матча

Англия
Обновлено

Чемпионский разгром

АПЛ. Ливерпуль – Тоттенхэм 5:1. Обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Шпоры" открыли счет в начале встречи, но еще до перерыва мерсисайдцы ответили трижды. Во втором тайме "красные" увеличили преимущество.

За 4 поединка до завершения сезона подопечные Слота оформляют отрыв от "Арсенала" в 15 очков и досрочно становятся чемпионами. 4 мая "скаузеры" поедут к "Челси". "Тоттенхэм" потерпел 19-е поражение в кампании 2024/25 и занимает 16-е место (37 баллов). Впереди дерби с "Вест Хэмом".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

АПЛ, 34 тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)

Главный судья: Томас Брамалл (Англия)

"Ливерпуль" – "Тоттенхэм" 5:1

Голы: Диас, 16, Макалистер, 24, Гакпо, 34, Салах, 63, Удоги, 69 (аг) – Соланке, 12

По теме
yellow-arrow
Капитан Ливерпуля высказался о чемпионстве своей команды
yellow-arrow
Ливерпуль догнал Манчестер Юнайтед по количеству выигранных чемпионатов Англии
yellow-arrow
АПЛ. Борнмут – Манчестер Юнайтед 1:1. Видео голов и обзор матча
Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Setanta Sports Premier League
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости