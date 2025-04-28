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АПЛ. Ливерпуль – Тоттенхэм 5:1. Обзор матча
Чемпионский разгром
Getty Images/Global Images Ukraine
"Шпоры" открыли счет в начале встречи, но еще до перерыва мерсисайдцы ответили трижды. Во втором тайме "красные" увеличили преимущество.
За 4 поединка до завершения сезона подопечные Слота оформляют отрыв от "Арсенала" в 15 очков и досрочно становятся чемпионами. 4 мая "скаузеры" поедут к "Челси". "Тоттенхэм" потерпел 19-е поражение в кампании 2024/25 и занимает 16-е место (37 баллов). Впереди дерби с "Вест Хэмом".
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АПЛ, 34 тур
Стадион: Энфилд (Ливерпуль)
Главный судья: Томас Брамалл (Англия)
Голы: Диас, 16, Макалистер, 24, Гакпо, 34, Салах, 63, Удоги, 69 (аг) – Соланке, 12
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