Ливерпуль догнал Манчестер Юнайтед по количеству выигранных чемпионатов Англии

Мерсисайдцы завоевали двадцатое чемпионство Англии. Это лучший показатель в истории турнира, как и у "Манчестер Юнайтед".

До 2009 года "Ливерпуль" занимал первое место в этом рейтинге, но "красные дьяволы" обновили рекорд на тот момент. В период АПЛ существенное преимущество на стороне МЮ – 13 чемпионств против двух.

Топ-3 в рейтинге замыкает "Арсенал" (13), который в XXI веке лишь дважды финишировал первым. На 4-й строчке находится "Манчестер Сити", который за последние 13 лет завоевал 8 побед в турнире, добавив их к еще двум триумфам в прошлом.