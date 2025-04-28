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Ливерпуль догнал Манчестер Юнайтед по количеству выигранных чемпионатов Англии

Англия

Исторический триумф

Ливерпуль догнал Манчестер Юнайтед по количеству выигранных чемпионатов Англии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мерсисайдцы завоевали двадцатое чемпионство Англии. Это лучший показатель в истории турнира, как и у "Манчестер Юнайтед".

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До 2009 года "Ливерпуль" занимал первое место в этом рейтинге, но "красные дьяволы" обновили рекорд на тот момент. В период АПЛ существенное преимущество на стороне МЮ – 13 чемпионств против двух.

Топ-3 в рейтинге замыкает "Арсенал" (13), который в XXI веке лишь дважды финишировал первым. На 4-й строчке находится "Манчестер Сити", который за последние 13 лет завоевал 8 побед в турнире, добавив их к еще двум триумфам в прошлом.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
28.04.2025 в 08:00
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