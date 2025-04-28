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Капитан Ливерпуля высказался о чемпионстве своей команды
Самый прекрасный клуб
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк дал свой комментарий медиа после матча с "Тоттенхэмом", который завершился победой "красных" со счетом 5:1. Эта победа официально сделала "Ливерпуль" чемпионом Англии сезона 2024/25.
"Это особенный момент, и мы не воспринимаем его как должное. Это невероятно. То, что произошло сегодня – просто невероятно. Перед матчем и всю неделю было много эмоций, но мы выполнили свою работу. Мы действительно заслуженно стали чемпионами.
Это самый прекрасный клуб в мире, и, думаю, он заслуживает всего этого. Теперь давайте наслаждаться следующими несколькими неделями и осознаем, что мы сделали", – сказал ван Дейк.
Добавим, что это чемпионство стало 20-м для "Ливерпуля". По этому показателю они догнали своих принципиальных соперников – "Манчестер Юнайтед".
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