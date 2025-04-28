Капитан Ливерпуля высказался о чемпионстве своей команды

Капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк дал свой комментарий медиа после матча с "Тоттенхэмом", который завершился победой "красных" со счетом 5:1. Эта победа официально сделала "Ливерпуль" чемпионом Англии сезона 2024/25.

"Это особенный момент, и мы не воспринимаем его как должное. Это невероятно. То, что произошло сегодня – просто невероятно. Перед матчем и всю неделю было много эмоций, но мы выполнили свою работу. Мы действительно заслуженно стали чемпионами.

Это самый прекрасный клуб в мире, и, думаю, он заслуживает всего этого. Теперь давайте наслаждаться следующими несколькими неделями и осознаем, что мы сделали", – сказал ван Дейк.