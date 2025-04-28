Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арне Слот объяснил, почему отдал дань уважения Юргену Клоппу во время празднования чемпионства
Спел имя легендарного предшественника
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После того как "Ливерпуль" разгромил "Тоттенхэм" со счетом 5:1 и в воскресенье завоевал чемпионство, наставник "красных" Арне Слот спел имя Клоппа на мотив "Live is Life" от Opus на переполненном "Энфилде" – почти через год после того, как немец сделал что-то очень похожее в отношении нидерландца, прежде чем тот возглавил клуб.
Returning the favour ????❤️ pic.twitter.com/FfntxA0Zu2— Liverpool FC (@LFC) April 27, 2025
На пресс-конференции после матча он объяснил, почему решил так сделать.
"Из-за того, что он сделал еще до моего прихода. Думаю, ни один другой тренер никогда такого не делал. Это однозначно мне помогло. Но еще больше он помог тем, какую команду оставил после себя и какую культуру заложил в этой команде.
Качество игроков было очевидным для всех, но культура тяжелого труда – не только со стороны игроков, но и со стороны работников штаба – была невероятной, и именно это является одной из причин, почему мы смогли достичь того, чего достигли в этом сезоне. По очевидным причинам, я считаю, что это был хороший момент, чтобы также поблагодарить его", – сказал Слот.
Добавим, что это чемпионство стало 20-м для "Ливерпуля". По этому показателю они догнали своих принципиальных соперников – "Манчестер Юнайтед".
Популярное сейчас
- "Это не оправдание, потому что это аргумент, и он важен": Пушич сказал, почему Шахтер не удержал преимущество
- Официально: Усик сразится против Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе
- Яремчук стал одним из лучших игроков матча АЕК - Олимпиакос
- Звёздный полузащитник Реала почти 2 года играет с травмой, — спортивный врач
- Бывшая девушка звезды Ливерпуля может отсудить крупную сумму из-за измены с её подругой
- Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО