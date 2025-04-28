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Арне Слот объяснил, почему отдал дань уважения Юргену Клоппу во время празднования чемпионства

Англия

Спел имя легендарного предшественника

Арне Слот объяснил, почему отдал дань уважения Юргену Клоппу во время празднования чемпионства

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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После того как "Ливерпуль" разгромил "Тоттенхэм" со счетом 5:1 и в воскресенье завоевал чемпионство, наставник "красных" Арне Слот спел имя Клоппа на мотив "Live is Life" от Opus на переполненном "Энфилде" – почти через год после того, как немец сделал что-то очень похожее в отношении нидерландца, прежде чем тот возглавил клуб.

На пресс-конференции после матча он объяснил, почему решил так сделать.

"Из-за того, что он сделал еще до моего прихода. Думаю, ни один другой тренер никогда такого не делал. Это однозначно мне помогло. Но еще больше он помог тем, какую команду оставил после себя и какую культуру заложил в этой команде.

Качество игроков было очевидным для всех, но культура тяжелого труда – не только со стороны игроков, но и со стороны работников штаба – была невероятной, и именно это является одной из причин, почему мы смогли достичь того, чего достигли в этом сезоне. По очевидным причинам, я считаю, что это был хороший момент, чтобы также поблагодарить его", – сказал Слот.

Добавим, что это чемпионство стало 20-м для "Ливерпуля". По этому показателю они догнали своих принципиальных соперников – "Манчестер Юнайтед".

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Юрген Клопп Английская Премьер-лига АПЛ Ливерпуль Арне Слот
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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Алексей Полищук
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