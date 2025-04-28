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Коллектив Гвардиолы выходит в финал. Ноттингем Форест – Манчестер Сити 0:2. Видео голов и обзор матча

Англия
Обновлено

Сезон получается не такой уж и провальный

Коллектив Гвардиолы выходит в финал. Ноттингем Форест – Манчестер Сити 0:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Сити" оказался сильнее "Ноттингем Форест" во втором полуфинале кубка Англии.

В первом тайме за "горожан" забил Рико Льюис, во втором - Йошко Гвардиол.

Трофей "Сити" разыграет с "Кристал Пэлас", который ранее уверенно разобрался с "Астон Виллой" (3:0).

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Кубок Англии, 1/2 финала

"Уэмбли" (Лондон)

"Ноттингем Форест" – "Манчестер Сити" 0:2

Голы: Льюис 2, Гвардиол 51

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Кубок Англии Ноттингем Форест Манчестер Сити обзор
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