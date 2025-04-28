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Коллектив Гвардиолы выходит в финал. Ноттингем Форест – Манчестер Сити 0:2. Видео голов и обзор матча
Сезон получается не такой уж и провальный
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" оказался сильнее "Ноттингем Форест" во втором полуфинале кубка Англии.
В первом тайме за "горожан" забил Рико Льюис, во втором - Йошко Гвардиол.
Трофей "Сити" разыграет с "Кристал Пэлас", который ранее уверенно разобрался с "Астон Виллой" (3:0).
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Кубок Англии, 1/2 финала
"Уэмбли" (Лондон)
"Ноттингем Форест" – "Манчестер Сити" 0:2
Голы: Льюис 2, Гвардиол 51
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