  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Главный тренер Тоттенхэма дал свой комментарий после матча с Ливерпулем

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Главный тренер Тоттенхэма дал свой комментарий после матча с Ливерпулем

Англия

Поздравил "красных"

Главный тренер Тоттенхэма дал свой комментарий после матча с Ливерпулем

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу пообщался с медиа после поражения от "Ливерпуля" (1:5) на "Энфилде".

"Отдадим должное "Ливерпулю" – достойные чемпионы, они были выдающейся командой на протяжении всего года, последовательны и сегодня также.

Я считаю, что мы хорошо начали игру и в определенной степени создавали им трудности. Даже несмотря на пропущенный гол, в целом мы имели неплохое территориальное владение, но как только они повели в счете, с той атмосферой на стадионе, было понятно, что нам будет трудно их догнать – так и произошло", – сказал Постекоглу.

Добавим, что свой следующий матч "шпоры" проведут 1 мая против "Буде-Глимт" в рамках полуфинала Лиги Европы.

Читайте такжеАПЛ. Ливерпуль – Тоттенхэм 5:1. Да здравствует новый король
По теме
yellow-arrow
Наставник Манчестер Юнайтед высказался о ничьей с Борнмутом
yellow-arrow
Лидер Ноттингем Фореста может продолжить карьеру в Италии
yellow-arrow
Коллектив Гвардиолы выходит в финал. Ноттингем Форест – Манчестер Сити 0:2. Видео голов и обзор матча
Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль Анге Постекоглу
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Tottenham Hotspur
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости