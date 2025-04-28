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Главный тренер Тоттенхэма дал свой комментарий после матча с Ливерпулем
Поздравил "красных"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу пообщался с медиа после поражения от "Ливерпуля" (1:5) на "Энфилде".
"Отдадим должное "Ливерпулю" – достойные чемпионы, они были выдающейся командой на протяжении всего года, последовательны и сегодня также.
Я считаю, что мы хорошо начали игру и в определенной степени создавали им трудности. Даже несмотря на пропущенный гол, в целом мы имели неплохое территориальное владение, но как только они повели в счете, с той атмосферой на стадионе, было понятно, что нам будет трудно их догнать – так и произошло", – сказал Постекоглу.
Добавим, что свой следующий матч "шпоры" проведут 1 мая против "Буде-Глимт" в рамках полуфинала Лиги Европы.
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