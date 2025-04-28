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Наставник Манчестер Юнайтед высказался о ничьей с Борнмутом
Потеряли два очка
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После ничьей 1:1 с "Борнмутом" главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим дал оценку выступлению своей команды на послематчевой пресс-конференции, отметив, что они заслуживали чего-то большего.
"Начало было тяжелым – высокий темп, сильное давление со стороны соперника. Нам было непросто, но по ходу игры мы прибавляли. У нас были моменты, но мы не забили. Особенно во втором тайме мы заставили соперника отойти назад, создавали возможности и смогли спасти один зачетный балл. Но если посмотреть на игру в целом, то я думаю, что мы потеряли два очка", – сказал Аморим.
Добавим, что свой следующий матч команда Аморима проведет 1 мая против "Атлетика" в рамках полуфинала Лиги Европы.
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