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Тренер Челси считает, что его команда готова сделать большой шаг вперед в следующем сезоне
А сейчас "синие" сконцентрированы на результатах в текущей кампании
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После минимальной победы над "Эвертоном" (1:0) в матче 34-го тура Английской Премьер-лиги главный тренер "Челси" Энцо Мареска высказался об игре его команды в этом сезоне.
"Я очень счастлив, что нам удалось выиграть этот матч, набрав важные три очка. На мой взгляд, команда готова сделать большой шаг вперед в следующем сезоне. Мы доказали это в текущей кампании. На этом этапе сезона для нас главным является результат. Мы будем становиться все лучше, потому что наши футболисты уже лучше понимают, как надо играть против команд с разным стилем игры".
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Подчеркнем, что "Челси" находится на пятом месте в турнирной таблице АПЛ с 60 очками после 34-х сыгранных туров.
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