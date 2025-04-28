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Европейские топ-клубы заинтересованы в подписании главного таланта Аргентины
Его игра впечатляет
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Несколько европейских топ-клубов заинтересованы в подписании главного таланта Аргентины.
Согласно информации от журналиста Николо Скиры, 17-летний Франко Мастантуоно из "Ривер Плейта" привлек к себе внимание "ПСЖ", "Реала", "Челси" и "Манчестер Юнайтед". В контракте перспективного хавбека с клубом прописана клаусула в размере 44 миллионов евро, которая будет доступна с августа этого года, когда ему исполнится 18 лет.
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В этом сезоне Франко Мастантуоно забил уже 4 гола и отдал две результативные передачи в 13 матчах за "Ривер Плейт" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
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