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Нападающий Астон Виллы из-за травмы пропустит оставшуюся часть сезона
Он является важной фигурой в команде Унаи Эмери
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Арендованный у "Манчестер Юнайтед" нападающий "Астон Виллы" из-за травмы пропустит остаток сезона.
Авторитетный журналист Дэвид Орнштейн из издания The Athletic сообщил, что Маркус Рашфорд получил повреждение подколенного сухожилия. Медицинский штаб клуба проведет тщательное обследование игрока, чтобы определить состояние футболиста.
Ожидается, что 27-летнему англичанину не понадобится операция, однако он может выбыть из игры на несколько недель. Поскольку Рашфорд хочет сосредоточиться на подготовке к игре за сборную Англии в июне, он пройдет курс восстановления от травмы.
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Добавим, что Маркус Рашфорд забил 4 гола и отдал 6 ассистов в 17 матчах за "Астон Виллу" во всех турнирах с момента своего присоединения к клубу в начале февраля этого года.
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.
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