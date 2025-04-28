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Нападающий Астон Виллы из-за травмы пропустит оставшуюся часть сезона

Англия

Он является важной фигурой в команде Унаи Эмери

Нападающий Астон Виллы из-за травмы пропустит оставшуюся часть сезона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Арендованный у "Манчестер Юнайтед" нападающий "Астон Виллы" из-за травмы пропустит остаток сезона.

Авторитетный журналист Дэвид Орнштейн из издания The Athletic сообщил, что Маркус Рашфорд получил повреждение подколенного сухожилия. Медицинский штаб клуба проведет тщательное обследование игрока, чтобы определить состояние футболиста.

Ожидается, что 27-летнему англичанину не понадобится операция, однако он может выбыть из игры на несколько недель. Поскольку Рашфорд хочет сосредоточиться на подготовке к игре за сборную Англии в июне, он пройдет курс восстановления от травмы.

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Добавим, что Маркус Рашфорд забил 4 гола и отдал 6 ассистов в 17 матчах за "Астон Виллу" во всех турнирах с момента своего присоединения к клубу в начале февраля этого года.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

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Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Андрей Журба
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