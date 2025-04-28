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Эдерсон может летом присоединиться к клубу из Саудовской Аравии

Англия

Об этом пишет Фабрицио Романо

Эдерсон может летом присоединиться к клубу из Саудовской Аравии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон является одной из главных трансферных целей клубов из Саудовской Аравии в летнее окно. Об этом пишет Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, 31-летний вратарь имеет высокие шансы сменить клуб летом. В прошлом году переход Эдерсона в Саудовскую Аравию был близок к осуществлению, и теперь интерес со стороны команд Про лиги только растет.

Эдерсон в текущем сезоне сыграл 33 матча, из которых 9 отыграл на ноль.

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Саудовская Аравия Манчестер Сити Эдерсон
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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