Эдерсон может летом присоединиться к клубу из Саудовской Аравии

Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон является одной из главных трансферных целей клубов из Саудовской Аравии в летнее окно. Об этом пишет Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, 31-летний вратарь имеет высокие шансы сменить клуб летом. В прошлом году переход Эдерсона в Саудовскую Аравию был близок к осуществлению, и теперь интерес со стороны команд Про лиги только растет.

Эдерсон в текущем сезоне сыграл 33 матча, из которых 9 отыграл на ноль.