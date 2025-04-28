Фанаты Арсенала требуют от владельцев клуба новых подписаний летом

Болельщики лондонского "Арсенала" требуют от владельцев клуба решительных действий во время летнего трансферного окна после победы "Ливерпуля" в Английской Премьер-лиге.

В соцсетях фанаты "канониров" умоляют владельца их любимой команды, Стена Кроенке, выплеснуть деньги на подписание нового форварда мирового класса. Некоторые из них указывает на необходимость трансфера Виктор Дьекереша, который в текущем сезоне забил 52 гола и отдал 12 ассистов в 48 матчах за лиссабонский "Спортинг" во всех турнирах.

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Как отмечает издание The Mirror, сейчас в списке нового спортивного директора "Арсенала" Андреа Берте находится не только нападающий "РБ Лейпциг" Беньямин Шешко, а также Нико Уильямс из "Атлетика". Нападающий "Ньюкасла" Александр Исак считается очень дорогим, поэтому, возможно, "канониры" попытаются подписать другого шведского форварда — Дьекереша.