Клуб Забарного может подписать защитника мадридского Реала

В Мадрид уже начали поступать первые запросы по трансферу защитника Франа Гарсии, и спортивное руководство "Реала" определило четкую позицию: ниже чем за 25 миллионов евро переговоры начинать не будут.

Фран Гарсия сыграл важную роль в этом сезоне, ведь Ферлан Менди далек от своей лучшей формы. Но несмотря на это, мадридский клуб готов рассмотреть его продажу летом. Самый активный претендент – "Борнмут". Тренер "вишен" Андони Ираола уже работал с Гарсией в "Райо Вальекано", где левый защитник провел отличный сезон. Ираола хочет снова видеть его в своей команде – теперь уже в амбициозном проекте АПЛ.

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Для "Борнмута" сумма трансфера не выглядит проблемной – клуб в последние годы существенно вырос как в спортивном, так и в финансовом плане. К тому же летом англичане могут продать Милоша Керкеза, которым интересуются топ-клубы. Его трансфер оценивают в около 50 миллионов евро и это дает "Борнмуту" финансовую гибкость для приобретения Гарсии, которого Ираола рассматривает как основного кандидата на замену венгру.

Добавим, что в этом сезоне на счету Гарсии 4 ассиста в 42 матчах за "Реал" во всех турнирах.