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Сенсационный клуб из Чемпионшипа может подписать Джейми Варди
Недавно английский форвард объявил об уходе из клуба
Getty Images / Global Images Ukraine
Сенсационный клуб из Чемпионшипа может подписать Джейми Варди.
Как сообщает журналист Алекс Крук из издания talkSPORT, не стоит исключать возможность перехода Джейми Варди в "Рэксем", который недавно поднялся в Чемпионшип. Для 38-летнего англичанина это может быть лебединая песня с сюжетом, как в голливудском фильме. Владельцы клуба, Райан Рейнольдс и Роб МакЭлхенни, лично заинтересованы в его услугах.
Jamie Vardy joining WREXHAM?! ????????????????????????????????— talkSPORT (@talkSPORT) April 25, 2025
That's a transfer talkSPORT's chief football correspondent Alex Crook has warned 'not to rule out' this summer, especially if Wrexham get promoted to the Championship. ????
A Hollywood-style swansong with Ryan Reynolds and Rob McElhenney could… pic.twitter.com/uo3LTdPz17
Также известно, что за подписание Варди готовы побороться клубы из MLS и Саудовской Аравии.
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Недавно Джейми Варди сообщил, что он покинет "Лестер" в конце этого сезона. Легендарный английский форвард провел 497 матчей за клуб во всех турнирах, в которых ему удалось отличиться 198 голами и 69 ассистами.
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