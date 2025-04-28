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Сенсационный клуб из Чемпионшипа может подписать Джейми Варди

Англия

Недавно английский форвард объявил об уходе из клуба

Сенсационный клуб из Чемпионшипа может подписать Джейми Варди

Getty Images / Global Images Ukraine

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Сенсационный клуб из Чемпионшипа может подписать Джейми Варди.

Как сообщает журналист Алекс Крук из издания talkSPORT, не стоит исключать возможность перехода Джейми Варди в "Рэксем", который недавно поднялся в Чемпионшип. Для 38-летнего англичанина это может быть лебединая песня с сюжетом, как в голливудском фильме. Владельцы клуба, Райан Рейнольдс и Роб МакЭлхенни, лично заинтересованы в его услугах.

Также известно, что за подписание Варди готовы побороться клубы из MLS и Саудовской Аравии.

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Недавно Джейми Варди сообщил, что он покинет "Лестер" в конце этого сезона. Легендарный английский форвард провел 497 матчей за клуб во всех турнирах, в которых ему удалось отличиться 198 голами и 69 ассистами.

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Джейми Варди Лестер Сити Рексем
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Источник:
talkSPORT
Опубликовал: Андрей Журба
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