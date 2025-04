Сенсационный клуб из Чемпионшипа может подписать Джейми Варди.

Как сообщает журналист Алекс Крук из издания talkSPORT, не стоит исключать возможность перехода Джейми Варди в "Рэксем", который недавно поднялся в Чемпионшип. Для 38-летнего англичанина это может быть лебединая песня с сюжетом, как в голливудском фильме. Владельцы клуба, Райан Рейнольдс и Роб МакЭлхенни, лично заинтересованы в его услугах.

Jamie Vardy joining WREXHAM?! ????????????????????????????????



That's a transfer talkSPORT's chief football correspondent Alex Crook has warned 'not to rule out' this summer, especially if Wrexham get promoted to the Championship. ????



A Hollywood-style swansong with Ryan Reynolds and Rob McElhenney could… pic.twitter.com/uo3LTdPz17