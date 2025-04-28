Стало известно, когда Ливерпуль проведет чемпионский парад

В понедельник, 26 мая, "Ливерпуль" проведет парад в честь чемпионства в Премьер-Лиге.

Напомним, что "красные" досрочно завоевали золотые медали чемпионата, обеспечив себе первое место за четыре тура до завершения сезона.

Вчера, 27 апреля, команда Арне Слота одержала разгромную победу над "Тоттенхэмом" со счетом 5:1, окончательно закрепив свой успех.