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Стало известно, когда Ливерпуль проведет чемпионский парад
26 мая
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В понедельник, 26 мая, "Ливерпуль" проведет парад в честь чемпионства в Премьер-Лиге.
Напомним, что "красные" досрочно завоевали золотые медали чемпионата, обеспечив себе первое место за четыре тура до завершения сезона.
Вчера, 27 апреля, команда Арне Слота одержала разгромную победу над "Тоттенхэмом" со счетом 5:1, окончательно закрепив свой успех.
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Источник:liverpool fc
Опубликовал: Екатерина Власова
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