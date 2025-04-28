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Главная звезда Арсенала приближается к подписанию нового контракта с клубом

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Главная звезда Арсенала приближается к подписанию нового контракта с клубом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главная звезда лондонского "Арсенала" приближается к подписанию нового контракт с клубом.

Согласно информации от журналиста Экрема Конура, руководство "канониров" договорилось с Букайо Сака о продолжении сотрудничества, предложив ему новое долгосрочное соглашение, благодаря которому 23-летний англичанин станет самым высокооплачиваемым игроком клуба. Детали контракта пока не разглашаются.

Также отмечается, что мадридский "Реал" и ряд европейских топ-клубов внимательно наблюдают за ситуацией касательно талантливого вингера сборной Англии. Его соглашение с клубом действует до конца июня 2027 года.

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В этом сезоне Букайо Сака забил 11 голов и отдал 14 ассистов в 31 матче за "Арсенал" во всех турнирах. Популярный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 миллионов евро.

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Арсенал (Лондон) Букайо Сака
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Источник:
Ekrem Konur
Опубликовал: Андрей Журба
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