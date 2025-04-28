Клопп поздравил Ливерпуль с чемпионством Англии

Бывший главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп присоединился к поздравлениям в адрес своей бывшей команды, которая досрочно стала чемпионом Англии в сезоне 2024/25.

"Я очень благодарен за прошлое, чрезвычайно счастлив за настоящее и очень позитивен в отношении будущего! Поздравляю - YNWA", - написал Клопп в своем Іnstagram.

Напомним, что 27 апреля "Ливерпуль" гарантировал себе чемпионский титул по итогам победного матча против "Тоттенхэма" (5:1).