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Клопп поздравил Ливерпуль с чемпионством Англии

Англия

Специалист выложил пост в свой Іnstagram

Клопп поздравил Ливерпуль с чемпионством Англии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп присоединился к поздравлениям в адрес своей бывшей команды, которая досрочно стала чемпионом Англии в сезоне 2024/25.

"Я очень благодарен за прошлое, чрезвычайно счастлив за настоящее и очень позитивен в отношении будущего! Поздравляю - YNWA", - написал Клопп в своем Іnstagram.

Напомним, что 27 апреля "Ливерпуль" гарантировал себе чемпионский титул по итогам победного матча против "Тоттенхэма" (5:1).

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Источник:
kloppo
Опубликовал: Екатерина Власова
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