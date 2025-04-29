Поднялся ещё на одну строчку. Нападающий Ливерпуля обогнал легендарного футболиста горожан в списке бомбардиров

Нападающий "Ливерпуля" обогнал легендарного футболиста горожан в списке бомбардиров.

Мохамед Салах в матче против "Тоттенхэма" забил свой 185-й гол в Английской Премьер-Лиге. Он обогнал нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, который забил 184 гола в турнире.

Аргентинский футболист стал игроком "горожан" в сезоне 2011/12 и в сезоне 2021/22 ушёл из клуба свободным агентом.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что Мохамед Салах продлил контракт с "Ливерпулем" до 2027 года . В этом сезоне нападающий отметился 28-ю голами и 18-ю ассистами в АПЛ.

К слову, "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" со счётом 5:1 и стал чемпионом Англии сезона 2024/25.