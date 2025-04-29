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Поднялся ещё на одну строчку. Нападающий Ливерпуля обогнал легендарного футболиста горожан в списке бомбардиров
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Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Ливерпуля" обогнал легендарного футболиста горожан в списке бомбардиров.
Мохамед Салах в матче против "Тоттенхэма" забил свой 185-й гол в Английской Премьер-Лиге. Он обогнал нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, который забил 184 гола в турнире.
Аргентинский футболист стал игроком "горожан" в сезоне 2011/12 и в сезоне 2021/22 ушёл из клуба свободным агентом.
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Напомним, что Мохамед Салах продлил контракт с "Ливерпулем" до 2027 года . В этом сезоне нападающий отметился 28-ю голами и 18-ю ассистами в АПЛ.
К слову, "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" со счётом 5:1 и стал чемпионом Англии сезона 2024/25.
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