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Поднялся ещё на одну строчку. Нападающий Ливерпуля обогнал легендарного футболиста горожан в списке бомбардиров

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Поднялся ещё на одну строчку. Нападающий Ливерпуля обогнал легендарного футболиста горожан в списке бомбардиров

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий "Ливерпуля" обогнал легендарного футболиста горожан в списке бомбардиров.

Мохамед Салах в матче против "Тоттенхэма" забил свой 185-й гол в Английской Премьер-Лиге. Он обогнал нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, который забил 184 гола в турнире.

Аргентинский футболист стал игроком "горожан" в сезоне 2011/12 и в сезоне 2021/22 ушёл из клуба свободным агентом.

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Напомним, что Мохамед Салах продлил контракт с "Ливерпулем" до 2027 года . В этом сезоне нападающий отметился 28-ю голами и 18-ю ассистами в АПЛ.

К слову, "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" со счётом 5:1 и стал чемпионом Англии сезона 2024/25.

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Источник:
Premier League
Опубликовал: Владислав Прийменко
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