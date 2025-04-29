Центральный защитник Ниццы стал полноценным игроком Вест Хэма

По информации Diario Sport, трансфер Жана-Клера Тодибо из "Ниццы" в "Вест Хэм" уже стал полноценным.

Французский защитник присоединился к лондонскому клубу в начале сезона на правах аренды с обязательным выкупом в случае сохранения командой места в АПЛ. С вылетом "Саутгемптона", "Лестера" и, теперь уже официально, "Ипсвича", это условие было выполнено.

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Сумма трансфера составила 42 миллиона евро, однако не вся она достанется "Ницце". При продаже Тодибо во французский клуб "Барселона" заложила в сделку значительный процент от будущей перепродажи. Испанцы получат 20% от указанной суммы – то есть 8,4 миллиона евро.

Добавим, что в этом сезоне Тодибо провел 23 матча за "Вест Хэм" во всех турнирах.