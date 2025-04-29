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Останется? Чтец по губам расшифровал диалог защитника и владельца Ливерпуля после матча с Тоттенхэмом

Англия

Опять же, слова словами

Останется? Чтец по губам расшифровал диалог защитника и владельца Ливерпуля после матча с Тоттенхэмом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Чтец по губам расшифровал диалог защитника и владельца "Ливерпуля" после матча с "Тоттенхэмом".

После победы над "шпорами" Трент Александер-Арнольд пересёкся с Джоном Генри и у них состоялся разговор. Чтец по губам определил диалог.

- Ты был молчалив. Как дела?, - спросил Генри.

Футболист кивнул в ответ, прежде чем произнести: "Разумно".

- Я хочу, чтобы ты поступил правильно, - сказал Генри.

- Да, да, - заявил Трент.

- Лучше всего не паниковать, - заметил владелец "Ливерпуля".

- Должен ли я принять решение?, - спросил защитник.

Чтец заметил, что Генри медленно кивнул, прежде чем сказать: "Конечно". Затем он повернулся к болельщикам и сказал: "Дайте им знать".

Тогда Александр-Арнольд, казалось, кивнул в знак согласия с владельцем.

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Напомним, что контракт Трента Александра-Арнольда с "Ливерпулем" заканчивается в июне 2025 года.

К слову, "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" со счётом 5:1 и стал чемпионом Англии сезона 2024/25.

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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Владислав Прийменко
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