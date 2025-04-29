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Впервые с января. Нападающий Эвертона вернулся к тренировкам с основной командой
Позитивные новости для Мойеса
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Эвертона" вернулся к тренировкам с основной командой.
Сообщается, что Доминик Калверт-Льюин приступил к занятиям впервые с января. Из-за травмы подколенного сухожилия он пропустил 13 матчей "Эвертона".
Последний раз нападающий выходил на поле на матч против "Брайтона" 25 января. Он сыграл 13 минут и ушёл с поля из-за повреждения.
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В этом сезоне нападающий сыграл в 22-х матчах "Эвертона", в которых отметился тремя голами и двумя голевыми передачами.
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Источник:The Bobble
Опубликовал: Владислав Прийменко
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