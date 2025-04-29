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Впервые с января. Нападающий Эвертона вернулся к тренировкам с основной командой

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Впервые с января. Нападающий Эвертона вернулся к тренировкам с основной командой

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Эвертона" вернулся к тренировкам с основной командой.

Сообщается, что Доминик Калверт-Льюин приступил к занятиям впервые с января. Из-за травмы подколенного сухожилия он пропустил 13 матчей "Эвертона".

Последний раз нападающий выходил на поле на матч против "Брайтона" 25 января. Он сыграл 13 минут и ушёл с поля из-за повреждения.

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В этом сезоне нападающий сыграл в 22-х матчах "Эвертона", в которых отметился тремя голами и двумя голевыми передачами.

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Эвертон (Ливерпуль) Доминик Калверт-Льюин
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Источник:
The Bobble
Опубликовал: Владислав Прийменко
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